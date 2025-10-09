Navegue

Apple Store em Sydney

Apple Chatswood Chase, em Sydney (Austrália), reabrirá em 30 de outubro

Bruno S. Gentile
09/10/2025 • 17:37
A loja Apple Chatswood Chase, localizada no norte de Sydney (na Austrália), será reaberta no dia 30 de outubro, às 9h30 (horário local), após mais de um ano fechada para reformas.

A unidade passou por uma renovação completa e ganhará o novo design de varejo da Apple, incluindo uma área de Apple Pickup, destinada à retirada de pedidos feitos online. A loja está situada no shopping Chatswood Chase.

A reforma da unidade faz parte do processo de atualização das Apple Stores no país, que inclui o fechamento definitivo da Apple Hornsby, confirmado pela empresa em julho. Na ocasião, a gigante de Cupertino informou que os funcionários da loja seriam realocados para a nova Chatswood Chase ou para outras unidades do país.

Com a reabertura, a Apple voltará a contar com 21 lojas oficiais na Austrália, número que inclui a Apple Perth City, inaugurada em junho deste ano em um edifício histórico.

via MacRumors

Bruno S. Gentile
