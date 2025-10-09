Navegue

Divulgação/Apple
Pluribus
Apple TV+ divulga teaser oficial de “Pluribus”, nova série do criador de “Breaking Bad”

Bruno S. Gentile
09/10/2025 • 16:03
Leitura de 1 minuto

O Apple TV+ divulgou há pouco o teaser oficial de “Pluribus”, nova série de ficção científica criada por Vince Gilligan, conhecido por grandes sucessos como “Breaking Bad” e “Better Call Saul”. A produção, que marca o reencontro do criador com a atriz Rhea Seehorn, estreará no streaming em 7 de novembro.

Descrita como um “drama sci-fi de múltiplos gêneros”, a produção acompanha Carol, “a pessoa mais miserável do mundo”, que precisa salvar a humanidade da “felicidade”. O enredo se passa em um mundo onde todos parecem tomados por uma alegria constante — exceto Carol, que passa a ser o foco de uma sociedade empenhada em “corrigir” seu estado emocional.

Junte-se a nós, Carol.
#Pluribus estreia em 7 de novembro.

O novo teaser, divulgado após uma série de sneak peeks enigmáticos, reforça o clima sombrio da narrativa. Além de Seehorn, a série será estrelada por Karolina Wydra e Carlos Manuel Vesga, com participações especiais de Miriam Shor e Samba Schutte.

Produzida pela Sony Pictures Television, “Pluribus” tem na produção executiva o próprio criador, junto com Gordon Smith, Alison Tatlock, Diane Mercer, Allyce Ozarski e Jeff Frost. Jenn Carroll e Trina Siopy atuam como coprodutoras executivas.

Não se preocupe, Carol. Você está perfeitamente segura.
#Pluribus estreia em 7 de novembro.

A série terá um esquema de lançamentos semanais, com os dois episódios iniciais sendo disponibilizados já na estreia e as partes remanescentes, semanalmente, às sextas-feiras, até 26 de dezembro.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
