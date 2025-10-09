Apple TV+ divulga teaser oficial de “Pluribus”, nova série do criador de “Breaking Bad”

O Apple TV+ divulgou há pouco o teaser oficial de “Pluribus”, nova série de ficção científica criada por Vince Gilligan, conhecido por grandes sucessos como “Breaking Bad” e “Better Call Saul”. A produção, que marca o reencontro do criador com a atriz Rhea Seehorn, estreará no streaming em 7 de novembro.

Descrita como um “drama sci-fi de múltiplos gêneros”, a produção acompanha Carol, “a pessoa mais miserável do mundo”, que precisa salvar a humanidade da “felicidade”. O enredo se passa em um mundo onde todos parecem tomados por uma alegria constante — exceto Carol, que passa a ser o foco de uma sociedade empenhada em “corrigir” seu estado emocional.

O novo teaser, divulgado após uma série de sneak peeks enigmáticos, reforça o clima sombrio da narrativa. Além de Seehorn, a série será estrelada por Karolina Wydra e Carlos Manuel Vesga, com participações especiais de Miriam Shor e Samba Schutte.

Produzida pela Sony Pictures Television, “Pluribus” tem na produção executiva o próprio criador, junto com Gordon Smith, Alison Tatlock, Diane Mercer, Allyce Ozarski e Jeff Frost. Jenn Carroll e Trina Siopy atuam como coprodutoras executivas.

Don’t worry, Carol. You’re perfectly safe.#Pluribus premieres November 7. pic.twitter.com/LBaSNgOnTx — Apple TV (@AppleTV) October 9, 2025 Não se preocupe, Carol. Você está perfeitamente segura.

#Pluribus estreia em 7 de novembro.

A série terá um esquema de lançamentos semanais, com os dois episódios iniciais sendo disponibilizados já na estreia e as partes remanescentes, semanalmente, às sextas-feiras, até 26 de dezembro.

