Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Divulgação/Apple
The Family Plan 2

Apple TV+: “The Family Plan 2”, com Mark Wahlberg, estreará em 21/11

Bruno Cardoso
09/10/2025 • 13:49
Leitura de 1 minuto

Anunciada no fim do ano passado, a sequência de “Plano em Família” (“The Family Plan”), filme do Apple TV+, ganhou hoje uma data de estreia: 21 de novembro.

Publicidade

O anuncio da novidade foi feito pelo perfil oficial do serviço de streaming da Maçã no X (antigo Twitter), que também aproveitou para divulgar as primeiras imagens do novo longa:

Alegria de fim de ano, caos familiar e uma pequena perseguição global — os Morgans estão de volta.

“The Family Plan 2” estreia em 21 de novembro.
“The Family Plan 2”, estrelado por Mark Wahlberg e Michelle Monaghan, chega em 21 de novembro.

Dirigido por Simon Cellan Jones e produzido pela Skydance Media, o filme traz de volta o elenco original da produção, composto por Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Zoe Colletti e Van Crosby, além do vencedor do Emmy Kit Harington.

De acordo com a Maçã, o novo filme se passará durante a época de Natal e será ambientado na Europa. Após planejar o que seriam as “férias perfeitas” para sua família, Dan Morgan (Wahlberg) vê seu passado “continuar a assombrá-los de maneiras inesperadas”.

Publicidade

Produzido pelo Apple Original Films em parceria com a Skydance Media, o filme terá novamente o roteiro de David Coggeshall. David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger são produtores pela Skydance, ao lado de Wahlberg e Stephen Levinson (pela Municipal Pictures). John G. Scotti é creditado como produtor executivo.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Transforme seu iPhone em um BlackBerry clássico com o MetaKey, da Akko
Próx. Post

Belkin lança acessório que transforma o iPhone em uma câmera DSLR
Posts relacionados