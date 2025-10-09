Apple TV+: “The Family Plan 2”, com Mark Wahlberg, estreará em 21/11

Anunciada no fim do ano passado, a sequência de “Plano em Família” (“The Family Plan”), filme do Apple TV+, ganhou hoje uma data de estreia: 21 de novembro.

O anuncio da novidade foi feito pelo perfil oficial do serviço de streaming da Maçã no X (antigo Twitter), que também aproveitou para divulgar as primeiras imagens do novo longa:

Holiday cheer, family chaos, and a little global chase — the Morgans are back.



The Family Plan 2 premieres November 21.

Alegria de fim de ano, caos familiar e uma pequena perseguição global — os Morgans estão de volta.

"The Family Plan 2" estreia em 21 de novembro.



"The Family Plan 2", estrelado por Mark Wahlberg e Michelle Monaghan, chega em 21 de novembro.

Dirigido por Simon Cellan Jones e produzido pela Skydance Media, o filme traz de volta o elenco original da produção, composto por Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Zoe Colletti e Van Crosby, além do vencedor do Emmy Kit Harington.

De acordo com a Maçã, o novo filme se passará durante a época de Natal e será ambientado na Europa. Após planejar o que seriam as “férias perfeitas” para sua família, Dan Morgan (Wahlberg) vê seu passado “continuar a assombrá-los de maneiras inesperadas”.

Produzido pelo Apple Original Films em parceria com a Skydance Media, o filme terá novamente o roteiro de David Coggeshall. David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger são produtores pela Skydance, ao lado de Wahlberg e Stephen Levinson (pela Municipal Pictures). John G. Scotti é creditado como produtor executivo.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

