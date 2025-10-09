Belkin lança acessório que transforma o iPhone em uma câmera DSLR

Após ser apresentado no início deste ano, a Belkin enfim lançou o Stage PowerGrip. O acessório adiciona ao iPhone a pegada com a qual os usuários de câmeras DSLR estão familiarizados.

Publicidade

Ele também possui uma bateria de 9.300mAh embutida que recarrega o aparelho por meio do suporte MagSafe integrado ao acessório.

Um botão de obturador no acessório pode acionar o aplicativo Câmera para tirar uma foto por meio de uma conexão Bluetooth. Ele também pode ser usado como suporte para selfies.

Além disso, uma pequena tela mostra a carga restante da bateria, e o acessório em si é recarregado com um cabo USB-C retrátil.

O Belkin Stage PowerGrip está disponível na cor cinza, com cores adicionais (azul e areia) chegando ainda este ano. Ele pode ser adquirido no site da Belkin por US$80.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via Cult of Mac