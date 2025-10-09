Navegue

Belkin lança acessório que transforma o iPhone em uma câmera DSLR

Ele ainda é capaz de recarregar o iPhone via MagSafe
Luiz Gustavo Ribeiro
09/10/2025 • 15:02
Belkin Stage PowerGrip

Após ser apresentado no início deste ano, a Belkin enfim lançou o Stage PowerGrip. O acessório adiciona ao iPhone a pegada com a qual os usuários de câmeras DSLR 1Digital single lens reflex, ou câmera reflex monobjetiva digital. estão familiarizados.

Ele também possui uma bateria de 9.300mAh embutida que recarrega o aparelho por meio do suporte MagSafe integrado ao acessório.

Belkin Stage PowerGrip

Um botão de obturador no acessório pode acionar o aplicativo Câmera para tirar uma foto por meio de uma conexão Bluetooth. Ele também pode ser usado como suporte para selfies.

Além disso, uma pequena tela mostra a carga restante da bateria, e o acessório em si é recarregado com um cabo USB-C retrátil.

Belkin Stage PowerGrip

O Belkin Stage PowerGrip está disponível na cor cinza, com cores adicionais (azul e areia) chegando ainda este ano. Ele pode ser adquirido no site da Belkin por US$80.

via Cult of Mac

    Digital single lens reflex, ou câmera reflex monobjetiva digital.

