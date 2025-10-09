Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Divulgação/Apple

Como evitar dores de cabeça em iPhones com baixo brilho na tela

Pedro Henrique Nunes
09/10/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

Muita gente não sabe, mas as telas dos iPhones (e de outros smartphones) utilizam-se de algo chamado Modulação por Largura de Pulso (Pulse Width Modulation, ou PWM), a fim de controlar o brilho dos painéis.

Publicidade

Ainda que isso ajude a economizar energia, algumas pessoas se queixam de que o recurso pode acabar causando o chamado flickering quando a tela está em um brilho muito baixo — o que, na prática, pode provocar dores de cabeça e cansaço nos olhos, por exemplo.

Pensando nisso, a Apple implementou um toggle nos iPhones 17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max para desativar o PWM. Se isso lhe incomoda, veja como fazer esse processo! 📱

  1. Abra os Ajustes (Settings);
  2. Vá até “Acessibilidade”;
  3. Acesse “Tela e Tamanho do Texto”;
  4. Ative a opção “Suavização do Pulso da Tela (PWM)”.

Fácil, não é mesmo?! 🙂

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
iPhone Air (miniatura)
Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB
iPhone 17 (miniatura)
Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10
Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x
Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto
Capacidades: 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Acessibilidade: como usar o Trackpad Virtual no AssistiveTouch de iPads
Posts relacionados