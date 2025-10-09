Como evitar dores de cabeça em iPhones com baixo brilho na tela

Muita gente não sabe, mas as telas dos iPhones (e de outros smartphones) utilizam-se de algo chamado Modulação por Largura de Pulso (Pulse Width Modulation, ou PWM), a fim de controlar o brilho dos painéis.
Ainda que isso ajude a economizar energia, algumas pessoas se queixam de que o recurso pode acabar causando o chamado flickering quando a tela está em um brilho muito baixo — o que, na prática, pode provocar dores de cabeça e cansaço nos olhos, por exemplo.
Pensando nisso, a Apple implementou um toggle nos iPhones 17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max para desativar o PWM. Se isso lhe incomoda, veja como fazer esse processo! 📱
- Abra os Ajustes (Settings);
- Vá até “Acessibilidade”;
- Acesse “Tela e Tamanho do Texto”;
- Ative a opção “Suavização do Pulso da Tela (PWM)”.
Fácil, não é mesmo?! 🙂
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.