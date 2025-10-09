Como evitar dores de cabeça em iPhones com baixo brilho na tela

Muita gente não sabe, mas as telas dos iPhones (e de outros smartphones) utilizam-se de algo chamado Modulação por Largura de Pulso (Pulse Width Modulation, ou PWM), a fim de controlar o brilho dos painéis.

Publicidade

Ainda que isso ajude a economizar energia, algumas pessoas se queixam de que o recurso pode acabar causando o chamado flickering quando a tela está em um brilho muito baixo — o que, na prática, pode provocar dores de cabeça e cansaço nos olhos, por exemplo.

Pensando nisso, a Apple implementou um toggle nos iPhones 17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max para desativar o PWM. Se isso lhe incomoda, veja como fazer esse processo! 📱

Abra os Ajustes (Settings); Vá até “Acessibilidade”; Acesse “Tela e Tamanho do Texto”; Ative a opção “Suavização do Pulso da Tela (PWM)”.

Fácil, não é mesmo?! 🙂

Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10

Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x

Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso

Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial

Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10

Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x

Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto

Capacidades: 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.