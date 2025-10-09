iPhone 4: “antennagate” foi corrigido com um update de apenas 20 bytes

Quando a Apple apresentou o iPhone 4, lá em 2010, muito do brilho entorno do novo aparelho foi roubado pelo famigerado “antennagate” — problema envolvendo a recepção de sinal da sua antena, que contava com um design pouco ortodoxo para a época.

Acontece que, logo após adquirirem o então flagship da Maçã, alguns usuários notaram quedas drásticas na intensidade do sinal da operadora dependendo da forma como seguravam os seus dispositivos, dando a entender que algo estava errado.

Depois de sugerir que seus clientes estavam apenas segurando o iPhone 4 do jeito errado e, tempos depois, distribuir gratuitamente bumpers que prometiam melhorar a recepção do aparelho, a Apple admitiu que o “antennagate” se tratava, na verdade, de um problema de software — mais especificamente, envolvendo a forma como o iOS calculava a intensidade do sinal, a qual era “otimista” demais.

Usuários que observam uma queda de várias barras ao segurar o iPhone de uma determinada maneira provavelmente estão em uma área com sinal muito fraco, mas não sabem disso porque estamos exibindo erroneamente 4 ou 5 barras. A grande queda nas barras se deve ao fato de que as barras altas nunca foram reais.

Depois de uma atualização de software, esse problema foi amplamente resolvido, o que foi o gancho perfeito para o grande público enterrar de vez o “antennagate”. No entanto, pouco se falou sobre a solução implementada pela Apple — que, de acordo com o designer de produto Sam Henri Gold [@samhenrigold], foi mais simples do que muita gente pode imaginar.

hey wanna see something kinda interesting? this was the entire fix to the iPhone Antennagate in 2010. 20 bytes. pic.twitter.com/XSSBmg2rCr — sam henri gold (@samhenrigold) October 7, 2025

De acordo com Gold, que se debruçou sobre o código do iOS 4.0.1 e o comparou com o do iOS 4.0, a fórmula usada pela Apple para calcular a intensidade do sinal se baseava nos seguintes valores (em dBm) para determinar a quantidade de barras a serem exibidas pelo iOS: -115, -111, -107, -103 e -99, de modo que, quanto mais próximo de 0, melhor o sinal.

…this is. This is the lookup table. When you convert the bytes to actual dBm values, you get:

-115, -111, -107, -103, and -99



(the closer to zero, the better the signal)



For example, here you need -107 or better signal to see 3 bars. pic.twitter.com/0N5jmX47DR — sam henri gold (@samhenrigold) October 7, 2025

Como esses valores são bastante próximos uns dos outros, qualquer variação na recepção fazia o sinal cair de uma vez para uma ou duas barras. Em outras palavras, o iPhone 4 não estava tendo problemas para captar os sinais das operadoras, e sim fazendo-os parecer mais forte do que eles realmente eram.

Com o iOS 4.0.1, a Apple corrigiu essa fórmula, que passou a ser bem mais conservadora na hora de mostrar uma intensidade de quatro ou cinco barras. Para tal, foi necessário substituir os valores supracitados por números mais espaçados (-122, -104, -98, -89, -90), os quais permitiram quedas mais suaves.

In 4.0.1, they changed these values to be way smoother. pic.twitter.com/CVZs1XR0uY — sam henri gold (@samhenrigold) October 7, 2025

Para realizar esse ajuste, a gigante de Cupertino precisou liberar um update de apenas 20 bytes de tamanho. A empresa, no entanto, não parou por aí, tendo alterado também o tamanho das barras de sinal na interface do iOS para fazer os níveis mais baixos não parecerem tão preocupantes assim:

oh also in 4.0.1 they changed the height of the lower bars to be taller lmao pic.twitter.com/sxzF4YJ1Bc — sam henri gold (@samhenrigold) October 7, 2025

Doido como um pequeno erro de cálculo foi capaz de causar tanta dor de cabeça, não? 😛