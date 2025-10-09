Navegue

iPhone 4: “antennagate” foi corrigido com um update de apenas 20 bytes

Bruno Cardoso
09/10/2025 • 11:31
Consumer Reports testa iPhone 4 CDMA da Verizon

Quando a Apple apresentou o iPhone 4, lá em 2010, muito do brilho entorno do novo aparelho foi roubado pelo famigerado “antennagate” — problema envolvendo a recepção de sinal da sua antena, que contava com um design pouco ortodoxo para a época.

Acontece que, logo após adquirirem o então flagship da Maçã, alguns usuários notaram quedas drásticas na intensidade do sinal da operadora dependendo da forma como seguravam os seus dispositivos, dando a entender que algo estava errado.

Depois de sugerir que seus clientes estavam apenas segurando o iPhone 4 do jeito errado e, tempos depois, distribuir gratuitamente bumpers que prometiam melhorar a recepção do aparelho, a Apple admitiu que o “antennagate” se tratava, na verdade, de um problema de software — mais especificamente, envolvendo a forma como o iOS calculava a intensidade do sinal, a qual era “otimista” demais.

Usuários que observam uma queda de várias barras ao segurar o iPhone de uma determinada maneira provavelmente estão em uma área com sinal muito fraco, mas não sabem disso porque estamos exibindo erroneamente 4 ou 5 barras. A grande queda nas barras se deve ao fato de que as barras altas nunca foram reais.

Depois de uma atualização de software, esse problema foi amplamente resolvido, o que foi o gancho perfeito para o grande público enterrar de vez o “antennagate”. No entanto, pouco se falou sobre a solução implementada pela Apple — que, de acordo com o designer de produto Sam Henri Gold [@samhenrigold], foi mais simples do que muita gente pode imaginar.

De acordo com Gold, que se debruçou sobre o código do iOS 4.0.1 e o comparou com o do iOS 4.0, a fórmula usada pela Apple para calcular a intensidade do sinal se baseava nos seguintes valores (em dBm) para determinar a quantidade de barras a serem exibidas pelo iOS: -115, -111, -107, -103 e -99, de modo que, quanto mais próximo de 0, melhor o sinal.

Como esses valores são bastante próximos uns dos outros, qualquer variação na recepção fazia o sinal cair de uma vez para uma ou duas barras. Em outras palavras, o iPhone 4 não estava tendo problemas para captar os sinais das operadoras, e sim fazendo-os parecer mais forte do que eles realmente eram.

Com o iOS 4.0.1, a Apple corrigiu essa fórmula, que passou a ser bem mais conservadora na hora de mostrar uma intensidade de quatro ou cinco barras. Para tal, foi necessário substituir os valores supracitados por números mais espaçados (-122, -104, -98, -89, -90), os quais permitiram quedas mais suaves.

Para realizar esse ajuste, a gigante de Cupertino precisou liberar um update de apenas 20 bytes de tamanho. A empresa, no entanto, não parou por aí, tendo alterado também o tamanho das barras de sinal na interface do iOS para fazer os níveis mais baixos não parecerem tão preocupantes assim:

Doido como um pequeno erro de cálculo foi capaz de causar tanta dor de cabeça, não? 😛

