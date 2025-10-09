iPhone 4S vira console portátil capaz de rodar jogos de PS1 após modificação

Um iPhone 4S foi transformado em um console portátil retrô capaz de rodar jogos de diversos consoles, inclusive do PlayStation original (popularmente chamado de PlayStation 1, ou PS1), em um projeto divulgado pelo usuário Retr0ddicted no Reddit.

O modder utilizou o antigo celular da Apple, lançado em 2011, e fez um downgrade para o iOS 6.1.3, liberando o sistema por meio de jailbreak para instalar o RetroArch, um emulador que reúne diversas plataformas clássicas.

O aparelho ganhou uma carcaça metálica personalizada com uma arte do personagem Kirby (da Nintendo) gravada a laser, além de botões físicos inspirados no PS Vita e um teclado Bluetooth, usado para permitir o controle tátil. O celular da Apple foi escolhido pelo seu tamanho compacto, pela qualidade da construção e pela definição da tela.

byu/Retr0ddicted inSBCGaming “Case de metal com tema Kirby gravado a laser + teclado Bluetooth e botões de PS Vita. O iPhone 4s foi rebaixado para 6.1.3, com jailbreak e rodando o core RetroArch até o PS1.”

Apesar de funcional, o criador explica que o projeto tem caráter mais colecionável do que prático, já que o desempenho é inferior ao de portáteis dedicados à emulação.

Esse tipo de experimento tem se tornado cada vez mais comum entre entusiastas da Maçã — com no caso do iPhone SE de 3ª geração que foi transformado em um Nokia Lumia 1020 — que veem em seus aparelhos mais antigos a oportunidade de reinventá-los e, com isso, reinseri-los no dia a dia.