Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

iPhone 4S vira console portátil capaz de rodar jogos de PS1 após modificação

Bruno S. Gentile
09/10/2025 • 17:17

Um iPhone 4S foi transformado em um console portátil retrô capaz de rodar jogos de diversos consoles, inclusive do PlayStation original (popularmente chamado de PlayStation 1, ou PS1), em um projeto divulgado pelo usuário Retr0ddicted no Reddit.

Publicidade

O modder utilizou o antigo celular da Apple, lançado em 2011, e fez um downgrade para o iOS 6.1.3, liberando o sistema por meio de jailbreak para instalar o RetroArch, um emulador que reúne diversas plataformas clássicas.

O aparelho ganhou uma carcaça metálica personalizada com uma arte do personagem Kirby (da Nintendo) gravada a laser, além de botões físicos inspirados no PS Vita e um teclado Bluetooth, usado para permitir o controle tátil. O celular da Apple foi escolhido pelo seu tamanho compacto, pela qualidade da construção e pela definição da tela.

Turning iPhone 4s into retro handheld .
byu/Retr0ddicted inSBCGaming
“Case de metal com tema Kirby gravado a laser + teclado Bluetooth e botões de PS Vita. O iPhone 4s foi rebaixado para 6.1.3, com jailbreak e rodando o core RetroArch até o PS1.”

Apesar de funcional, o criador explica que o projeto tem caráter mais colecionável do que prático, já que o desempenho é inferior ao de portáteis dedicados à emulação.

Esse tipo de experimento tem se tornado cada vez mais comum entre entusiastas da Maçã — com no caso do iPhone SE de 3ª geração que foi transformado em um Nokia Lumia 1020 — que veem em seus aparelhos mais antigos a oportunidade de reinventá-los e, com isso, reinseri-los no dia a dia.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

MagicMiles, app que recomenda viagens com IA, ganha novo mapa e visual atualizado para o Liquid Glass
Posts relacionados