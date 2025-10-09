MacMagazine no Ar #652: novidades no iOS/iPadOS 26.1, demanda pelos iPhones 17, problemas com os AirPods Pro 3 e mais!

E hoje, um dia antes do normal (devido ao MM Tour XIII), é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 652ª edição do nosso podcast.

Publicidade

Participantes do dia

Rafael Fischmann [@rfischmann]

[@rfischmann] Eduardo Marques [@eduardomarques]

Convidado especial

A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].

Pauta do episódio

Nosso podcast está disponível no Apple Podcasts, no Spotify, no YouTube, no Amazon Music, no Deezer, num perfil do portal SoundCloud ou diretamente num feed RSS.

Conheça as peças tecnológicas da #insiderstore — feitas com tecidos inteligentes, superconfortáveis e sustentáveis. Acesse o link ou use o cupom MACMAGAZINE para garantir 15% de desconto em suas compras — que podem inclusive acumular com outras promoções do site (total de até 35% de desconto)!

Links citados na introdução

Gravação ao vivo

Todas as nossas gravações do podcast são transmitidas ao vivo pelo YouTube, com interação via (Super) Chats.