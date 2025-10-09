MacMagazine no Ar #652: novidades no iOS/iPadOS 26.1, demanda pelos iPhones 17, problemas com os AirPods Pro 3 e mais!

E hoje, um dia antes do normal (devido ao MM Tour XIII), é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 652ª edição do nosso podcast.
Participantes do dia
- Rafael Fischmann [@rfischmann]
- Eduardo Marques [@eduardomarques]
Convidado especial
A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].
Pauta do episódio
00:00Introdução
19:09iOS/iPadOS 26.1 beta 2 reintroduz Slide Over e tem novo gesto para alarmes
29:19Apple poderá lançar versão dupla da alça Knit Band para o “Vision Pro 2”
34:17Analistas: demanda pelos iPhones 17 supera expectativas, mas Air decepciona
41:49Cartões da Ticket já podem ser cadastrados no Apple Pay
48:26Usuários dos AirPods Pro 3 relatam problemas de áudio e até feridas
56:53Encerramento
Nosso podcast está disponível no Apple Podcasts, no Spotify, no YouTube, no Amazon Music, no Deezer, num perfil do portal SoundCloud ou diretamente num feed RSS.
APOIO: Insider
Conheça as peças tecnológicas da #insiderstore — feitas com tecidos inteligentes, superconfortáveis e sustentáveis. Acesse o link ou use o cupom
MACMAGAZINE para garantir 15% de desconto em suas compras — que podem inclusive acumular com outras promoções do site (total de até 35% de desconto)!
Links citados na introdução
Gravação ao vivo
Todas as nossas gravações do podcast são transmitidas ao vivo pelo YouTube, com interação via (Super) Chats.
Gravação: 8 de outubro de 2025
Duração: 59min19
Trilha sonora: Train