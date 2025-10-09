MagicMiles, app que recomenda viagens com IA, ganha novo mapa e visual atualizado para o Liquid Glass

Quem aí se lembra do app MagicMiles? Já detalhado por aqui, o aplicativo de planejamento de viagens com inteligência artificial chegou hoje à versão 2.0 — totalmente reconstruída para o Liquid Glass e o iOS 26.

Mais precisamente, o update oferece uma experiência mais rápida e fluida, com efeitos adaptados para o novo visual do iOS em todo o aplicativo. Ele também traz um mapa completamente redesenhado que facilita a navegação e uma nova barra lateral para iPad que mantém as viagens dos usuários facilmente acessíveis.

O mapa atualizado fica logo atrás do novo menu, facilitando o acesso sempre que você precisar. No iPad, uma barra lateral dedicada mantém tudo ao seu alcance — assim como no Mac, por meio da compatibilidade com o aplicativo para iPad.

Tendo participado da última edição do podcast MacMagazine no Ar, o desenvolvedor do app, o brasileiro Carlos Grothoff, comentou o update:

O MagicMiles 2.0 é o resultado de uma reconstrução completa da Swift e da SwiftUI, para que as interações com o Liquid Glass sejam naturais e o aplicativo ofereça melhor desempenho e confiabilidade offline.

Disponível gratuitamente na App Store, o MagicMiles oferece um modelo de assinatura com opções de planos semanais (R$20), mensais (R$40) e anuais (R$230) — este último, inclusive, inclui um teste gratuito de três dias.