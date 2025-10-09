Navegue

Leitura de 2 minuto

Navegador Dia sai de beta e já pode ser instalado por todos no macOS

O sistema de convites também foi descontinuado
Bruno Cardoso
09/10/2025 • 09:27
Captura de tela/The Browser Company

Anunciado em maio pela The Browser Company, o navegador Dia foi oficialmente lançado hoje para macOS após meses em fase beta.

Por estar disponível para todos, não é mais necessário receber um convite para baixar o browser, que pode ser instalado a partir dessa página. Para rodá-lo, no entanto, é preciso ter um Mac com o chip M1 ou mais recente, além estar rodando o macOS Sonoma 14 ou uma versão mais atualizada do sistema.

Menos convites, mais lançamentos.

O Dia agora está aberto a todos no macOS.

Baixe agora: 🔗 na bio

Baseado no Chromium, o Dia é completamente focado em inteligência artificial, de modo que, além de servir para a digitação de pesquisas e endereços de sites, a sua barra de endereços também serve como uma espécie de atalho para o chatbot integrado, o qual pode pesquisar na web para você, gerar resumos, responder perguntas sobre todas as guias que estão abertas e mais.

Um dos diferenciais do navegador é o recurso History (Histórico), o qual, quando ativado, salva toda a sua atividade durante os últimos sete dias para tornar as respostas da IA mais personalizadas. Há também as Skills (Habilidades), que permitem criar pequenos trechos de código que funcionam como atalhos para várias configurações do navegador, lembrando bastante os atalhos da Siri.

Usuários mais avançados podem ainda optar pela assinatura Dia Pro, que está disponível por US$20 mensais e remove quaisquer limites de uso presentes no plano gratuito do navegador — detalhados nos temos de uso do browser, segundo a The Browser Company.

O Dia, vale destacar, chega para substituir o Arc — navegador “diferentão” que fez muito barulho lá pelos idos de 2023, mas que não conseguiu cair nas graças do grande público.

E por falar no Arc, o CEO 1 Chief executive officer, ou diretor executivo. da The Browser Company, Josh Miller, disse em um post no X (antigo Twitter) que o Focus Mode (CMD-S) desse navegador chegará ao Dia ainda neste mês por meio de uma atualização, a qual também introduzirá outras melhorias.

A partir de hoje, o @browsercompany volta a enviar atualizações semanais. Os lançamentos do Dia de outubro incluem:
• Memória mais potente (das suas abas)
• Habilidades do Dia redesenhadas
• Modo de foco do Arc (CMD-S)

Tudo desembarcará no @diabrowser este mês. Ah, removemos a lista de espera hoje também

E você, vai dar uma chance pro Dia? Comente abaixo!

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
