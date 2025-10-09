Navegue

O que fazer se não estiver conseguindo capturar a tela do iPhone ou iPad

Pedro Henrique Nunes
09/10/2025 • 08:00
Por meio das capturas de tela, usuários podem manter registrado, na sua fototeca, o que estiver sendo exibido nela — como um endereço, uma imagem que queiram consultar posteriormente ou algo do tipo.

Porém, em alguns casos raros, podemos nos deparar com problemas relacionados a essas capturas. Caso esteja passando por isso, mostraremos a seguir algumas dicas para lhe ajudar! 😊

  • Certifique-se de que está realizando o comando certo para fazer as capturas, ou seja, pressionando ao mesmo tempo os botões lateral/superior e o de aumentar o volume.
  • Remova a capa que estiver usando no seu smartphone ou tablet, a fim de se certificar se o problema está nela.
  • Verifique se o aplicativo em questão permite que sejam realizadas capturas de tela — algumas redes sociais possuem bloqueios contra isso, por privacidade.
  • Experimente ativar as capturas de tela usando o “Tocar Atrás” dos iPhones. Para isso, abra os Ajustes, toque em “Acessibilidade” e em “Toque”. Selecione “Tocar Atrás” para escolher “Captura de Tela” para o toque duplo ou triplo na traseira.
  • Se tiver iniciado o Acesso Guiado, encerre a sessão. Para isso, pressione 3x o botão lateral/superior, insira o código do Acesso Guiado e toque em “Encerrar”. Também é possível apertar 2x os botões, caso tenha ativado o Touch ID ou Face ID para o Acesso Guiado.
  • Redefina todos os ajustes do dispositivo, indo até Ajustes » Geral » Transferir ou Redefinir o iPhone [ou iPad] » Redefinir » Redefinir Todos os Ajustes.

Simples, não?! 😉

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
