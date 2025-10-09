TIME lista AirPods Pro 3 e Apple Watch Series 11 entre as melhores invenções de 2025

Em cada um dos últimos 25 anos, os editores da TIME destacaram os produtos e ideias mais impactantes na lista “Melhores Invenções” da revista — e a edição de 2025 (que é a mais extensa de todas) acabou de ser publicada.

Destacando 300 invenções inovadoras (e 100 invenções como menções honrosas), a TIME aponta que esses são produtos que estão “mudando a maneira como vivemos, trabalhamos, nos divertimos e pensamos sobre o que é possível”.

Para compilá-la, solicitamos indicações de editores e correspondentes da TIME em todo o mundo e por meio de um processo de inscrição online, com atenção especial a áreas em crescimento, como saúde e inteligência artificial. Em seguida, avaliamos cada concorrente com base em uma série de fatores-chave, incluindo originalidade, eficácia, ambição e impacto.

Como em anos anteriores, alguns dispositivos da Apple estão na lista mais recente. São eles: AirPods Pro 3 e Apple Watch Series 11 (como uma menção honrosa).

Confira como a TIME descreveu os modelos mais recentes dos fones de ouvido sem fio da Maçã:

A um determinado preço, os fones de ouvido com Cancelamento Ativo de Ruído têm um desempenho bastante semelhante. Mas os AirPods Pro 3 da Apple, anunciados em setembro, representam “um grande avanço”, afirma John Ternus, vice-presidente sênior de engenharia de hardware da Apple. Além de remover o dobro do ruído de fundo da geração anterior dos AirPods Pro, monitorar a frequência cardíaca dos usuários usando um sensor de pulso fotopletismográfico e servir como aparelho auditivo, se necessário, o novo recurso de Tradução ao Vivo dos fones de ouvido pode interpretar instantaneamente uma conversa entre amigos que falam francês, alemão, português, espanhol ou inglês usando a Apple Intelligence. Italiano, japonês, coreano e chinês serão lançados até o final do ano.

E também o novo modelo do smartwatch da Apple:

O Apple Watch Series 11 da Apple vem com um novo recurso de detecção de hipertensão aprovado pela FDA, que alerta os usuários sobre sinais de pressão alta crônica. Ele usa dados do sensor cardíaco óptico para analisar como os vasos sanguíneos do usuário respondem a cada batimento cardíaco.

Vale notar que, no ano passado, os recursos de saúde auditiva dos AirPods Pro também foram destacados pela revista.

