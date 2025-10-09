Transforme seu iPhone em um BlackBerry clássico com o MetaKey, da Akko

A empresa especializada em teclados Akko lançou nesta semana o MetaKey, uma espécie de case para os iPhones 16 Pro Max e 17 Pro Max que adiciona um teclado físico na parte de baixo dos aparelhos.

A novidade lembra bastante o Clicks, outro acessório que tem como objetivo transformar o smartphone da Apple em um verdadeiro BlackBerry. A opção da Akko, no entanto, é bem mais barata, partindo de US$50 (contra US$140), além de vir com alguns recursos a mais.

Com um teclado QWERTY retroiluminado, o MetaKey se conecta ao iPhone por meio de sua porta USB-C, dispensando baterias. Ele, no entanto, conta com sua própria porta USB-C embutida, o que significa que o usuário ainda poderá recarregar seu aparelho e/ou transferir arquivos mesmo com a case encaixada.

A novidade também se destaca pelo seu suporte ao padrão MagSafe, permitindo que sejam utilizados carregadores sem fio e suportes magnéticos sem precisar remover o MetaKey do iPhone. A Akko também promete recortes precisos para os botões laterais dos iPhones, incluindo o Controle da Câmera (Camera Control).

Como esse tipo de acessório deixa o iPhone mais longo, é possível que algumas pessoas sintam algum desconforto ao usá-lo. Para contornar isso, a Akko incluiu um espaço na parte de trás da case para que o usuário possa adicionar um lastro de 9g, ajudando a deixar o conjunto como um todo mais balanceado.

O teclado em si conta com atalhos para ativar a Siri ou o recurso de ditado do iOS, além de vir com uma opção que transforma as duas primeiras fileiras de teclas em botões de rolagem, o que é ideal para a navegação em feeds de redes sociais. O acessório, claro, também é compatível com os atalhos de teclado do sistema operacional dos iPhones.

Disponível nas cores preta, branca, rosa, azul, verde e laranja, o MetaKey pode ser adquirido, como dito, por US$50 no site da Akko no caso do modelo feito para o iPhone 16 Pro Max. Há também uma versão para o recém-lançado iPhone 17 Pro Max, mas ela é mais cara (US$70, com preço promocional de US$60) e ainda não está disponível para compra.

