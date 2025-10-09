Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Transforme seu iPhone em um BlackBerry clássico com o MetaKey, da Akko

Bruno Cardoso
09/10/2025 • 12:38
Divulgação/Akko
Akko MetaKey

A empresa especializada em teclados Akko lançou nesta semana o MetaKey, uma espécie de case para os iPhones 16 Pro Max e 17 Pro Max que adiciona um teclado físico na parte de baixo dos aparelhos.

Publicidade

A novidade lembra bastante o Clicks, outro acessório que tem como objetivo transformar o smartphone da Apple em um verdadeiro BlackBerry. A opção da Akko, no entanto, é bem mais barata, partindo de US$50 (contra US$140), além de vir com alguns recursos a mais.

YouTube video

Com um teclado QWERTY retroiluminado, o MetaKey se conecta ao iPhone por meio de sua porta USB-C, dispensando baterias. Ele, no entanto, conta com sua própria porta USB-C embutida, o que significa que o usuário ainda poderá recarregar seu aparelho e/ou transferir arquivos mesmo com a case encaixada.

Teclado retroiluminado do Akko MetaKey
Divulgação/Akko
Conector USB-C do Akko MetaKey
Divulgação/Akko
Divulgação/Akko

A novidade também se destaca pelo seu suporte ao padrão MagSafe, permitindo que sejam utilizados carregadores sem fio e suportes magnéticos sem precisar remover o MetaKey do iPhone. A Akko também promete recortes precisos para os botões laterais dos iPhones, incluindo o Controle da Câmera (Camera Control).

Conector MagSafe do Akko MetaKey
Divulgação/Akko

Como esse tipo de acessório deixa o iPhone mais longo, é possível que algumas pessoas sintam algum desconforto ao usá-lo. Para contornar isso, a Akko incluiu um espaço na parte de trás da case para que o usuário possa adicionar um lastro de 9g, ajudando a deixar o conjunto como um todo mais balanceado.

Lastro do Akko MetaKey
Divulgação/Akko

O teclado em si conta com atalhos para ativar a Siri ou o recurso de ditado do iOS, além de vir com uma opção que transforma as duas primeiras fileiras de teclas em botões de rolagem, o que é ideal para a navegação em feeds de redes sociais. O acessório, claro, também é compatível com os atalhos de teclado do sistema operacional dos iPhones.

Publicidade

Disponível nas cores preta, branca, rosa, azul, verde e laranja, o MetaKey pode ser adquirido, como dito, por US$50 no site da Akko no caso do modelo feito para o iPhone 16 Pro Max. Há também uma versão para o recém-lançado iPhone 17 Pro Max, mas ela é mais cara (US$70, com preço promocional de US$60) e ainda não está disponível para compra.

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
iPhones 16 Pro e 16 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via The Verge

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

iPhone 4: “antennagate” foi corrigido com um update de apenas 20 bytes
Posts relacionados