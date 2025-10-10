“A Última Fronteira” (com Jason Clarke) e “Na Ponta da Faca – Buscando Estrelas Michelin” estreiam no Apple TV+

Estreou hoje no Apple TV+ a série de suspense “A Última Fronteira” (“The Last Frontier”), estrelada por Jason Clarke, bem como a docussérie “Na Ponta da Faca – Buscando Estrelas Michelin” (“Knife Edge: Chasing Michelin Stars”), do chef, autor e produtor executivo Gordon Ramsay.
Confira os detalhes sobre ambas as produções a seguir.
“A Última Fronteira”
Criada por Jon Bokenkamp e Richard D’Ovidio, a série conta a história de Frank Remnick (Clarke), um marechal estadunidense que é o único encarregado de comandar as áreas remotas e acidentadas do Alasca. O ponto-chave da história acontece quando a rotina de Frank é abalada com a queda de um avião que transportava detentos em seu território, liberando dezenas de criminosos violentos.
A investigação sobre o acidente leva Remnick a acreditar que a queda foi apenas o início de um plano elaborado, com consequências que podem se estender muito além da pequena comunidade que prometeu proteger.
Veja o trailer:
Além de Clarke, o elenco da série conta com nomes como Dominic Cooper, Haley Bennett, Simone Kessell, Dallas Goldtooth, Tait Blum e Alfre Woodard. A produção executiva é assinada pelos dois criadores, Clarke, Laura Benson, Glenn Kessler, Albert Kim e Sam Hargrave, conhecido também pelo trabalho como diretor da franquia “Resgate” (“Extraction”), da Netflix.
A première da produção, inclusive, foi celebrada na última terça-feira (7/10) no Regal Union Square, em Nova York (Estados Unidos). Passaram pelo tapete vermelho Clarke, Bokenkamp, D’Ovidio, Hargrave, Cooper, Bennett, Kessell, Goldtooth, Blum e Woodard.
A primeira temporada teve seus dois episódios iniciais liberados hoje no Apple TV+. Os oito restantes serão lançados semanalmente, às sextas-feiras, até o dia 5 de dezembro.
“Na Ponta da Faca – Buscando Estrelas Michelin”
Apresentada pelo especialista em gastronomia Jesse Burgess, a produção acompanha o processo de chefs de elite em alguns dos restaurantes mais exclusivos e celebrados do mundo em busca da Estrela MICHELIN.
A docussérie mostra cada chef tentando ganhar (ou passando pelo processo de perder) uma Estrela, enquanto a equipe de inspetores do Guia MICHELIN usa identidades e números de telefone falsos para jantar anonimamente nos restaurantes avaliados.
Filmada em cidades como Los Angeles, Londres, Cidade do México e Copenhague, a docussérie tem produção executiva de Lisa Edwards e Morgan Roberts, além de Ramsay.
No começo deste mês, o Apple TV+ realizou a première da produção em Londres, onde homenageou os chefs, restaurantes e colaboradores criativos apresentados na série. Entre os convidados presentes, estavam lendas da culinária, chefs com Estrelas MICHELIN e figuras da indústria. Ramsay e sua família, bem como Burguess, também estavam presentes.
O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.
