Alto escalão da Apple terá mudanças e Eddy Cue assumirá “Health+”, segundo a Bloomberg

Com a já anunciada aposentadoria de Jeff Williams, a Apple está preparando uma grande reestruturação em alguns dos times que estavam sob o comando do executivo, de acordo com informações publicadas pela Bloomberg.

Publicidade

Uma das mudanças será a migração das equipes responsáveis pelas divisões de saúde e fitness para o comando do chefe de serviços Eddy Cue, que será peça chave da Apple no desejo da companhia de combinar as duas equipes.

Comandadas por Sumbul Desai e Jay Blahnik (respectivamente), ambas as equipes respondem atualmente a Williams. Futuramente, elas (inclusive Blahnik) responderão a Desai — que, por sua vez, responderá a Cue.

A supervisão à equipe de Blahnik, vale recordar, ocorrerá após uma investigação interna sobre a sua conduta. Ele foi processado por funcionários da empresa sob acusações de comportamento inadequado e tóxico.

Publicidade

Com as mudanças, a Apple também colocará sob o guarda-chuva de Cue a missão de lançar o especulado serviço de assinaturas “Health+”, o qual deverá contar com um agente de inteligência artificial personalizado.

Esse novo serviço permitirá aos usuários gerenciar seu bem-estar por meio de recomendações personalizadas sobre nutrição, exercício e sono, estando previsto para ser lançado em 2026.

Mais mudanças

Outras equipes também terão de ser ajustadas após a saída de Williams, como a do watchOS. Ela passará a ser comandada pelo chefe de software da Maçã, Craig Federighi, que só neste ano já assumiu as equipes da Siri e do visionOS.

John Ternus, por sua vez, assumirá o controle exclusivo da engenharia de hardware do Apple Watch, enquanto Molly Anderson e Alan Dye (chefes de design de hardware e software, respectivamente), se reportarão a Tim Cook, o CEO da Apple.

A Maçã ainda estaria à procura de substitutos para John Giannandrea (chefe de IA), para Lisa Jackson (vice-presidente de iniciativas ambientais, políticas e sociais) e, possivelmente, para Johny Srouji (chefe de tecnologias de hardware).