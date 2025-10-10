Aplicativo Sora, da OpenAI, atinge 1 milhão de downloads; App Store é inundada por clones

Lançado no início da semana passada, o aplicativo Sora, da OpenAI, tem dado o que falar — para o bem e para o mal.

De acordo com o chefe da ferramenta, Bill Peebles, em um post no X (antigo Twitter), o serviço atingiu 1 milhão de downloads na App Store menos de cinco dias após a sua liberação — lembrando que ela ainda funciona à base de um sistema de convites.

sora hit 1M app downloads in <5 days, even faster than chatgpt did (despite the invite flow and only targeting north america!)!



team working hard to keep up with surging growth. more features and fixes to overmoderation on the way! — Bill Peebles (@billpeeb) October 9, 2025 O Sora atingiu 1 milhão de downloads de aplicativos em < 5 dias, ainda mais rápido que o ChatGPT (apesar do fluxo de convites e do direcionamento apenas para a América do Norte!)!

A equipe está trabalhando duro para acompanhar o crescimento acelerado. Mais recursos e correções para moderação excessiva a caminho!

Exclusivo (pelo menos por ora) de iPhones, o app chegou a alcançar o topo da lista de mais baixados da loja da Maçã no início do mês — posto que ele mantém até hoje.

De acordo com dados do TechCrunch, o Sora foi baixado 627.000 vezes nos seus primeiros sete dias de disponibilidade, tendo superado o próprio ChatGPT, que foi baixado 606.000 vezes no mesmo período. Vale notar, no entanto, que o novo app está disponível tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, enquanto o chatbot só foi liberado nos EUA na época de seu lançamento.

Nem tudo são flores…

A popularidade meteórica do Sora, é claro, chamou a atenção de golpistas, os quais têm tentado surfar na onda do app da OpenAI ao lançar cópias baratas da ferramenta na App Store.

De acordo com dados da Appfigures compartilhados pelo TechCrunch, mais de uma dúzia de apps que diziam se tratar do app oficial do Sora foram encontrados na loja da Maçã logo após o seu anúncio, o que com certeza não cai bem para o processo de revisão da plataforma — do qual a Apple se orgulha tanto.

Ainda segundo a firma de pesquisa, alguns deles contavam com marcas como “Sora 2” (o nome do modelo de IA que empurra o app Sora) em seus títulos, o que ajudava a passar uma imagem de credibilidade.

Alguns apps, acreditem ou não, estavam disponíveis na App Store desde o ano passado, quando o modelo Sora ainda estava “confinado” no app do ChatGPT. Acredita-se que esses impostores tenham conseguido angariar mais de 300.000 downloads desde então — número que também inclui dados do Google Play.

A maioria deles, é claro, foi atualizada para tentar capitalizar em cima do lançamento do app verdadeiro do Sora, lembrando que o sistema de revisão da App Store também é responsável por analisar updates de apps enviados por desenvolvedores.

Questionada pelo TechCrunch, a Apple não chegou a explicar como esses apps impostores acabaram aparecendo na App Store, embora vários deles já tenham sido removidos.

