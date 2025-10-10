Apple é acusada de treinar sua IA com livros pirateados em novo processo

Alvo de um processo, aberto no mês passado, por supostamente usar livros pirateados para treinar os modelos que alimentam a Apple Intelligence, a gigante de Cupertino está sendo algo de uma nova ação que faz a mesma acusação, segundo a Reuters.

Mais precisamente, dois autores acadêmicos — Susana Martinez-Conde e Stephen Macknik —, professores da Universidade de Nova York (SUNY), dizem que a empresa utilizou, sabidamente, um repositório de livros que contém cópias piratas de livros — a biblioteca paralela “Books3”.

Assim, as obras de ambos autores podem ter sido usados ​​em conjunto para treinar os Apple Foundation Models e os modelos de linguagem OpenELM sem o devido licenciamento.

Como o livro protegido por direitos autorais dos denunciantes faz parte do Books3, a Apple copiou integralmente sem autorização e treinou o OpenELM em uma ou mais cópias das obras, infringindo diretamente os direitos autorais dos denunciantes, bem como os direitos autorais da Classe.

Os autores do processo solicitaram uma indenização monetária (ainda não especificada) e uma ordem para que a Apple pare de usar indevidamente seus trabalhos protegidos por direitos autorais.

Tanto os porta-vozes da Apple quanto os advogados dos autores não comentaram o caso até o momento.