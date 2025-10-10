Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Apple é acusada de treinar sua IA com livros pirateados em novo processo

Luiz Gustavo Ribeiro
10/10/2025 • 20:21
Mojahid_Mottakin/Depositphotos
Apple Intelligence no iPhone

Alvo de um processo, aberto no mês passado, por supostamente usar livros pirateados para treinar os modelos que alimentam a Apple Intelligence, a gigante de Cupertino está sendo algo de uma nova ação que faz a mesma acusação, segundo a Reuters.

Publicidade

Mais precisamente, dois autores acadêmicos — Susana Martinez-Conde e Stephen Macknik —, professores da Universidade de Nova York (SUNY), dizem que a empresa utilizou, sabidamente, um repositório de livros que contém cópias piratas de livros — a biblioteca paralela “Books3”.

Assim, as obras de ambos autores podem ter sido usados ​​em conjunto para treinar os Apple Foundation Models e os modelos de linguagem OpenELM sem o devido licenciamento.

Como o livro protegido por direitos autorais dos denunciantes faz parte do Books3, a Apple copiou integralmente sem autorização e treinou o OpenELM em uma ou mais cópias das obras, infringindo diretamente os direitos autorais dos denunciantes, bem como os direitos autorais da Classe.

Os autores do processo solicitaram uma indenização monetária (ainda não especificada) e uma ordem para que a Apple pare de usar indevidamente seus trabalhos protegidos por direitos autorais.

Tanto os porta-vozes da Apple quanto os advogados dos autores não comentaram o caso até o momento.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Telegram é adaptado ao Liquid Glass, adiciona notas para contatos e mais
Posts relacionados