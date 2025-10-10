Navegue

Apple fechará loja em San Diego para reformas e abrirá unidade temporária

Bruno S. Gentile
10/10/2025 • 14:14
A Maçã anunciou a reforma completa da Apple Carlsbad, loja localizada no centro comercial The Forum, no condado de San Diego (Califórnia, Estados Unidos). O espaço será fechado temporariamente a partir de 15 de outubro, segundo informações publicadas na página da unidade.

Durante o período de obras, a Maçã abrirá uma loja temporária no mesmo complexo, com inauguração marcada para 18 de outubro, às 10h (horário local). O novo endereço passará de 1923 para 1925 Calle Barcelona, “logo à direita da loja original”, como descreve o comunicado.

A unidade atual será substituída por uma “Apple Store completamente nova”, o que indica uma reconstrução completa, alinhada ao novo padrão arquitetônico da empresa, caracterizado por áreas de convivência e espaços dedicados ao Apple Pickup e Today at Apple.

Aberta originalmente em 2008, a loja de Carlsbad faz parte do plano de atualização global das Apple Stores, que já incluiu unidades como a The Grove (em Los Angeles, Califórnia) e a Tysons Corner (em Fairfax County, Virgínia), a primeira da história da companhia. A remodelação também surge para expandir as experiências imersivas com o Apple Vision Pro, tornando às lojas em centros de demonstrações e suporte.

Mesmo no espaço temporário, serviços como os atendimentos do Genius Bar, as sessões do Today at Apple e as demos do Vision Pro continuarão disponíveis.

A Apple não divulgou uma data estimada para a reabertura da unidade original.

