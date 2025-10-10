Navegue

Apple TV+ terá adaptação de “Five Secrets”, conto de Julianna Baggott

Bruno Cardoso
10/10/2025 • 10:26
Informações do Deadline dão conta de que o Apple TV+ terá um filme de ação baseado em “Five Secrets”, conto ainda não publicado de Julianna Baggott.

Desenvolvido pelo Apple Original Films em parceria com a Chernin Entertainment, a produção será escrita por Andrew Barrer e Gabriel Ferrari. Peter Chernin e David Ready atuarão como produtores.

Ainda de acordo com o veículo, o longa será ambientado em um mundo no qual cada pessoa conta com cinco segredos os quais nunca foram revelados para ninguém, de modo que basta descobrir um deles para que alguém passe a ter controle completo sobre outra pessoa.

A trama seguirá Hedrick, um mercenário altamente habilidoso que forja experiências de quase morte para fazer com que seus poderosos alvos confessem os seus segredos. Ele, no entanto, também conta com uma revelação para chamar de sua: a vontade de abandonar a sua carreira — algo que pode levá-lo à morte caso seus empregadores descubram.

Então, quando ele é enviado em uma estranha missão para extrair um segredo de seu antigo mentor, ele entende: descobrir o segredo que está sendo mantido dele será a única maneira de sair vivo.

Barrer, Ferrari e Baggot também atuarão como produtores executivos.

“Five Secrets”, que ainda não conta com uma data de lançamento confirmada, marca mais um capítulo da colaboração entre o Apple TV+ e a Chernin Entertainment — parceria que já rendeu as seguintes produções: “Chefe de Guerra” (“Chief of War”), “See”, “Truth Be Told” e “Superliga: A Guerra pelo Futebol” (“Super League: The War for Football”).

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
