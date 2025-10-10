Apple Vision Pro ganhará transmissões esportivas imersivas da NBA em 2026

Fãs de basquete que são donos de um Apple Vision Pro poderão acompanhar algumas partidas do esporte de uma maneira inédita. É que a próxima temporada da National Basketball Association (NBA) contará com alguns de seus jogos sendo transmitidos ao vivo no formato Apple Immersive Video — a primeira experiência do gênero disponível para os headsets da Maçã.

Os jogos em questão serão uma seleção de partidas do Los Angeles Lakers, e a experiência permitirá aos espectadores “sentir a intensidade de cada jogo como se estivessem na quadra, com perspectivas que são impossíveis de capturar em transmissões tradicionais”, segundo destacado pela Apple em um comunicado.

O primeiro jogo com o novo formato será transmitido já no início do próximo ano, com o calendário completo previsto para ser revelado em breve. Para assisti-los na modalidade imersiva, será necessário baixar o aplicativo da NBA ou o novo app Spectrum SportsNet e ter pelo menos o visionOS 26 instalado no headset.

Muito provavelmente também será necessária uma assinatura ativa para acompanhar as partidas, que poderão ser assistidas no formato por até três dias após a transmissão ao vivo. Essa transmissão em tempo real também poderá ser limitada aos territórios de transmissão regional dos Lakers.

Vale recordar que, entre os muitos conteúdos imersivos já disponíveis no Apple Vision Pro, há conteúdos esportivos, mas todos gravados. Com essa novidade, a emoção e a sensação de estar em um estádio poderão ser experimentadas durante as partidas — sem spoilers e com toda a emoção que o esporte pode proporcionar.

