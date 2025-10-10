Como colocar um site do Safari como atalho ou web app na Tela de Início [iPhone e iPad]

Se você curte muito ou precisa acessar um site com frequência, uma das maneiras mais tradicionais de fazer isso é adicionando-o aos favoritos do seu navegador.

No caso do Safari, a Apple também possibilita colocá-lo na Tela de Início dos iPhones e iPads simplesmente como um atalho do navegador ou como um web app (neste último caso, vale notar que o iOS/iPadOS 26 expandiu isso para qualquer site).

Veja como utilizar essas duas opções! 📱

Abra o Safari no iPhone ou iPad. Acesse normalmente o site que quiser. Vá até o botão de compartilhar (que varia conforme o design do Safari que estiver usando). Escolha “Adicionar à Tela de Início”. Marque “Abrir como app web” para abri-lo dessa maneira ou desmarque para ser aberto como um atalho dentro do próprio Safari.

Prontinho! A partir disso, você poderá acessar facilmente os seus sites a um toque de distância. E você pode, é claro, posicionar o ícone dele como quiser na sua Tela de Início — inclusive colocando-o dentro de uma pasta.