Ícone do Safari

Como colocar um site do Safari como atalho ou web app na Tela de Início [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
10/10/2025 • 08:00
Se você curte muito ou precisa acessar um site com frequência, uma das maneiras mais tradicionais de fazer isso é adicionando-o aos favoritos do seu navegador.

No caso do Safari, a Apple também possibilita colocá-lo na Tela de Início dos iPhones e iPads simplesmente como um atalho do navegador ou como um web app (neste último caso, vale notar que o iOS/iPadOS 26 expandiu isso para qualquer site).

YouTube video

Veja como utilizar essas duas opções! 📱

  1. Abra o Safari no iPhone ou iPad.
  2. Acesse normalmente o site que quiser.
  3. Vá até o botão de compartilhar (que varia conforme o design do Safari que estiver usando).
  4. Escolha “Adicionar à Tela de Início”.
  5. Marque “Abrir como app web” para abri-lo dessa maneira ou desmarque para ser aberto como um atalho dentro do próprio Safari.

Prontinho! A partir disso, você poderá acessar facilmente os seus sites a um toque de distância. E você pode, é claro, posicionar o ícone dele como quiser na sua Tela de Início — inclusive colocando-o dentro de uma pasta.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
