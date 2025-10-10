Navegue

Elenco de “Wild Things”, minissérie do Apple TV+, ganha três novos nomes

Luiz Gustavo Ribeiro
10/10/2025
Deadline
Justin Bartha, Cameron Britton e Bill Heck

Pouco depois de divulgarmos a adição de Jessica Madsen e Brett Gelman ao elenco da minissérie “Wild Things”, do Apple TV+, o Deadline trouxe informações de que os atores Justin Bartha, Cameron Britton e Bill Heck também estarão na produção.

Como já divulgado, o drama será baseado no podcast original da Apple, “Wild Things: Siegfried & Roy”, e conta a história dos lendários mágicos de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos).

Britton interpretará David Neal, um investigador do United States Department of Agriculture (USDA), que foi designado para investigar o ataque quase fatal de um tigre a Roy. Heck interpretará Jimmy Lavery, consultor do programa de estreia de Siegfried e Roy. Por fim, Bartha interpretará Ken Feld, chefe da Feld Entertainment, que trabalhou com a dupla por anos.

De acordo com a Maçã, a série “conta a história alucinante do relacionamento de dois dos maiores mágicos-showman da história que, juntamente com seus tigres brancos, têm a tarefa de transformar Las Vegas em um destino familiar — até que uma tragédia revela um mistério em torno de seu último e fatídico show.

A minissérie será produzida pela Imagine Entertainment. Matt Shakman dirigirá o piloto e atuará como produtor executivo. Além de estrelarem, Law e Garfield atuarão como produtores executivos.

Hoffman será o produtor executivo e diretor, juntamente com Shakman. Brian Grazer, Kristen Zolner e Natalie Berkus são produtores executivos pela Imagine Entertainment, além de Tony Leondis e Kathy Ciric. Will Malnati, idealizador de “Wild Things: Siegfried & Roy”, também será produtor executivo, com o documentarista vencedor do Emmy Steven Leckart (que escreveu, narrou e foi produtor executivo do podcast).

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Luiz Gustavo Ribeiro
