Elenco de “Wild Things”, minissérie do Apple TV+, ganha três novos nomes

Pouco depois de divulgarmos a adição de Jessica Madsen e Brett Gelman ao elenco da minissérie “Wild Things”, do Apple TV+, o Deadline trouxe informações de que os atores Justin Bartha, Cameron Britton e Bill Heck também estarão na produção.

Como já divulgado, o drama será baseado no podcast original da Apple, “Wild Things: Siegfried & Roy”, e conta a história dos lendários mágicos de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos).

Britton interpretará David Neal, um investigador do United States Department of Agriculture (USDA), que foi designado para investigar o ataque quase fatal de um tigre a Roy. Heck interpretará Jimmy Lavery, consultor do programa de estreia de Siegfried e Roy. Por fim, Bartha interpretará Ken Feld, chefe da Feld Entertainment, que trabalhou com a dupla por anos.

De acordo com a Maçã, a série “conta a história alucinante do relacionamento de dois dos maiores mágicos-showman da história que, juntamente com seus tigres brancos, têm a tarefa de transformar Las Vegas em um destino familiar — até que uma tragédia revela um mistério em torno de seu último e fatídico show.

A minissérie será produzida pela Imagine Entertainment. Matt Shakman dirigirá o piloto e atuará como produtor executivo. Além de estrelarem, Law e Garfield atuarão como produtores executivos.

Hoffman será o produtor executivo e diretor, juntamente com Shakman. Brian Grazer, Kristen Zolner e Natalie Berkus são produtores executivos pela Imagine Entertainment, além de Tony Leondis e Kathy Ciric. Will Malnati, idealizador de “Wild Things: Siegfried & Roy”, também será produtor executivo, com o documentarista vencedor do Emmy Steven Leckart (que escreveu, narrou e foi produtor executivo do podcast).

