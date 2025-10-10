Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Divulgação/Apple

macOS Tahoe 26 “dedura” quais Macs poderão ser lançados em 2025 e 2026

Bruno S. Gentile
10/10/2025 • 17:23
Leitura de 2 minuto

O macOS Tahoe 26 pode ter revelado, sem querer, o cronograma interno da Apple para os próximos lançamentos de Macs, o que inclui novos MacBooks Pro, MacBooks Air, Macs mini, Macs Studio e, possivelmente, um novo iMac. As informações foram obtidas com exclusividade pelo AppleInsider, com base em fontes ligadas ao desenvolvimento e testes de hardware da companhia.

Publicidade

Segundo a publicação, uma compilação de testes do macOS 26.0.2 contém referências diretas a produtos inéditos, identificados por códigos internos. O modelo J704, por exemplo, seria o novo MacBook Pro de 14 polegadas com o chip M5, cuja chegada é esperada ainda para o fim desse ano (talvez para a semana que vem).

O registro reforça rumores recentes sobre a iminência do laptop, que já teve seu número de série listado pela Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC, na sigla em inglês) e apresenta estoques limitados nas lojas da Apple.

MacBook Pro
Depositphotos

Outros arquivos do sistema indicam que a empresa já trabalha em versões posteriores do macOS 26, usadas para testar futuras gerações de Macs. O macOS 26.2, por exemplo, aparece associado aos modelos J813 e J815, que corresponderiam aos MacBooks Air com o chip M5 (13″ e 15″), previsto para o início de 2026.

Publicidade

Na sequência, o macOS 26.3 inclui suporte aos códigos J714 e J716, que identificariam as versões “M5 Pro” e “M5 Max” dos MacBooks Pro, também com lançamento projetado para o primeiro trimestre de 2026. Segundo o portal, esses modelos deverão seguir a mesma lógica de ciclos anteriores, com variantes profissionais chegando meses após o modelo base.

MacBook Air
Foto de Amal Saikrishna na Unsplash

O macOS 26.4, por sua vez, faz referência a dispositivos de mesa com os identificadores J873 e J775, associados aos novos Macs mini e Macs Studio, e possivelmente a um iMac (com o código J833). A previsão é que esses desktops sejam lançados no meio de 2026, em consonância com calendário da Apple que costuma apresentar seus computadores mais potentes no segundo semestre.

Também foram citados os códigos K114 e K116, que indicam o início dos trabalhos na linha “M6 Pro” e “M6 Max” dos MacBooks Pro, modelos que deverão adotar um chassi mais fino e uma tela OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo orgânico emissor de luz., além de se tornarem, possivelmente, o marco de uma grande revisão de design dos laptops da Maçã.

iMacs numa Apple Store

Em resumo, temos que:

Código interno (ID)Modelo / ProdutoVersão do macOS associadaPrevisão de lançamento
J704MacBook Pro de 14″ (chip M5)26.0.2Final de 2025
J813 / J815MacBook Air de 13″ e 15″ (chip M5)26.2Início de 2026
J714 / J716MacBook Pro de 14″ e 16″ (M5 Pro e M5 Max)26.3Início de 2026
J873s / J873gMac mini (nova geração, possivelmente M5 e M5 Pro)26.4Meio de 2026
J775c / J775dMac Studio (nova geração, possivelmente M5 Max e M5 Ultra)26.4Meio de 2026
J833ctiMac (modelo não confirmado)26.4Meio de 2026
K114 / K116MacBook Pro (chips M6 Pro e M6 Max, design novo e tela OLED)Após os modelos M5 — provavelmente 2027

Embora a Apple não comente rumores, os dados encontrados no sistema reforçam ainda mais um padrão interno já observado em anos anteriores, onde cada versão intermediária do macOS serve de base para homologar novos Macs antes do lançamento público.

iMac (miniatura)
Comprar iMac de Apple Preço à vista: a partir de R$13.949,10
Preço parcelado: a partir de R$15.499,00 em até 12x
Cor: azul, roxo, rosa, laranja, amarelo, verde ou prateado
Chip: M4 (CPU de 8 ou 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)
Memória: 16GB ou 24GB
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Ethernet: nenhum ou Gigabit Ethernet
Mouse ou trackpad” Magic Mouse e/ou Magic Trackpad
Teclado: Magic Keyboard, Magic Keyboard com Touch ID ou Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico
Mac Studio (miniatura)
Comprar Mac Studio de Apple Preço à vista: a partir de R$23.399,10
Preço parcelado: a partir de R$25.999,00 em até 12x
Chip: M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos) ou M3 Ultra (CPU de 28 ou 32 núcleos; GPU de 60 ou 80 núcleos)
Memória: 36GB, 48GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB ou 512GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB ou 16TB
Mac mini (miniatura)
Comprar Mac mini de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10
Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos e GPU de 10 núcleos) ou M4 Pro (CPU de 12 ou 16 núcleos e GPU de 16 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB 48GB ou 64GB
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Ethernet: Gibabit Ethernet ou Gibabit Ethernet 10
MacBooks Pro de 14
Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10
Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x
Cor: preto-espacial ou prateado
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W
MacBooks Air de 13
Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10
Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x
Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB ou 32GB
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Organic light-emitting diode, ou diodo orgânico emissor de luz.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Apple fechará loja em San Diego para reformas e abrirá unidade temporária
Próx. Post

Elenco de “Wild Things”, minissérie do Apple TV+, ganha três novos nomes
Posts relacionados