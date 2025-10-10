macOS Tahoe 26 “dedura” quais Macs poderão ser lançados em 2025 e 2026

O macOS Tahoe 26 pode ter revelado, sem querer, o cronograma interno da Apple para os próximos lançamentos de Macs, o que inclui novos MacBooks Pro, MacBooks Air, Macs mini, Macs Studio e, possivelmente, um novo iMac. As informações foram obtidas com exclusividade pelo AppleInsider, com base em fontes ligadas ao desenvolvimento e testes de hardware da companhia.

Segundo a publicação, uma compilação de testes do macOS 26.0.2 contém referências diretas a produtos inéditos, identificados por códigos internos. O modelo J704 , por exemplo, seria o novo MacBook Pro de 14 polegadas com o chip M5, cuja chegada é esperada ainda para o fim desse ano (talvez para a semana que vem).

O registro reforça rumores recentes sobre a iminência do laptop, que já teve seu número de série listado pela Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC, na sigla em inglês) e apresenta estoques limitados nas lojas da Apple.

Outros arquivos do sistema indicam que a empresa já trabalha em versões posteriores do macOS 26, usadas para testar futuras gerações de Macs. O macOS 26.2, por exemplo, aparece associado aos modelos J813 e J815 , que corresponderiam aos MacBooks Air com o chip M5 (13″ e 15″), previsto para o início de 2026.

Na sequência, o macOS 26.3 inclui suporte aos códigos J714 e J716 , que identificariam as versões “M5 Pro” e “M5 Max” dos MacBooks Pro, também com lançamento projetado para o primeiro trimestre de 2026. Segundo o portal, esses modelos deverão seguir a mesma lógica de ciclos anteriores, com variantes profissionais chegando meses após o modelo base.

O macOS 26.4, por sua vez, faz referência a dispositivos de mesa com os identificadores J873 e J775 , associados aos novos Macs mini e Macs Studio, e possivelmente a um iMac (com o código J833 ). A previsão é que esses desktops sejam lançados no meio de 2026, em consonância com calendário da Apple que costuma apresentar seus computadores mais potentes no segundo semestre.

Também foram citados os códigos K114 e K116 , que indicam o início dos trabalhos na linha “M6 Pro” e “M6 Max” dos MacBooks Pro, modelos que deverão adotar um chassi mais fino e uma tela OLED , além de se tornarem, possivelmente, o marco de uma grande revisão de design dos laptops da Maçã.

Em resumo, temos que:

Código interno (ID) Modelo / Produto Versão do macOS associada Previsão de lançamento J704 MacBook Pro de 14″ (chip M5) 26.0.2 Final de 2025 J813 / J815 MacBook Air de 13″ e 15″ (chip M5) 26.2 Início de 2026 J714 / J716 MacBook Pro de 14″ e 16″ (M5 Pro e M5 Max) 26.3 Início de 2026 J873s / J873g Mac mini (nova geração, possivelmente M5 e M5 Pro) 26.4 Meio de 2026 J775c / J775d Mac Studio (nova geração, possivelmente M5 Max e M5 Ultra) 26.4 Meio de 2026 J833ct iMac (modelo não confirmado) 26.4 Meio de 2026 K114 / K116 MacBook Pro (chips M6 Pro e M6 Max, design novo e tela OLED) — Após os modelos M5 — provavelmente 2027

Embora a Apple não comente rumores, os dados encontrados no sistema reforçam ainda mais um padrão interno já observado em anos anteriores, onde cada versão intermediária do macOS serve de base para homologar novos Macs antes do lançamento público.

