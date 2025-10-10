Não curtiu o layout compacto do Safari no iOS 26? Veja como alterá-lo!

Se você usa o Safari como o navegador padrão dos iPhones e atualizou o seu telefone para o iOS 26, deve ter percebido que o design dele mudou bastante na nova versão do sistema operacional.

Com isso, o padrão de design das abas está ativado como “Compacto”, ou seja, escondendo os botões de compartilhamento, de gerenciamento de abas e o leitor.

Se você não curtiu esse layout, a Apple permite voltar a usar um design parecido com o de antes. Veja como fazer! 📱

Abra os Ajustes (Settings) e toque em “Apps”, no final da tela. Escolha “Safari” para ver todas as configurações do navegador. Na seção “Abas”, mude para o layout “Inferior” (onde a barra de endereços fica na parte de baixo) ou “Superior” (deixando-a no topo da tela).

Veja, na prática, as diferenças entre as três opções:

Compacta | Inferior | Superior

Muda bastante, não?!