O que fazer se não conseguir salvar sites como favoritos no Safari [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
10/10/2025 • 07:00
O Safari é o navegador nativo de iPhones, iPads e Macs. Dentre as diversas funcionalidades dele (e de qualquer outro navegador), está a de adicionar os seus sites prediletos aos favoritos — podendo acessá-los de uma forma mais simples quando precisar.

Porém, caso esteja percebendo que esses sites favoritos não estão sendo adicionados na área dedicada, algum problema ou configuração pode estar causando esse comportamento.

A seguir, veja algumas dicas do que pode ser feito nesses casos! 🙂

  • Antes de mais nada, certifique-se de que o seu iPhone, iPad ou Mac está atualizado para a versão mais recente do iOS, iPadOS ou macOS.
  • Caso tenha instalado alguma extensão, experimente desinstalá-la ou desativá-la:
    • No iPhone/iPad: abra os Ajustes, toque em “Apps” e em “Safari”. Acesse “Extensões” e toque naquela que tiver instalada. Desmarque “Permitir Extensão”.
    • No Mac: com o Safari aberto, vá até Safari » Ajustes… (na barra de menus) ou use o atalho ⌘ command ,. Clique na aba “Extensões” e desmarque aquela que não quer mais usar.
  • No Mac, abra o Finder e, na barra de menus, clique em “Ir”. Mantenha pressionada a tecla ⌥ option e selecione “Biblioteca”. Clique com o botão direito do mouse em cima da pasta do Safari e vá em “Obter Informações”. Expanda a seção “Compartilhamento e Permissões” e veja se “Leitura e Gravação” está habilitada. Feche o Safari e abra-o novamente.
  • Ainda com a pasta do Safari sendo exibida, abra-a e arraste o arquivo Bookmarks.plist para outra pasta. Abra o Safari e aguarde até que os seus favoritos apareçam de novo. Ao finalizar, o Safari criará um novo arquivo Bookmarks.plist em “Biblioteca” e “Safari”.

