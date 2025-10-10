Telegram é adaptado ao Liquid Glass, adiciona notas para contatos e mais

O Telegram anunciou hoje uma atualização importante que finalmente adapta o mensageiro ao Liquid Glass, a nova linguagem de design do iOS. Ela também introduz melhorias envolvendo chamadas (voz e vídeo) em grupo, gerenciamento de contatos e mais.

A seguir, você confere cada uma das novidades detalhadamente.

Liquid Glass

Assim como vários outros softwares disponíveis para o iOS 26, o Telegram agora conta com efeitos de transparência e fluidez por toda a sua interface, que continua bastante familiar apesar das várias mudanças visuais.

A barra de navegação inferior, o teclado e o painel de figurinhas são alguns dos elementos do app que já contam com efeitos de refração, além de animações satisfatórias. O mensageiro, no entanto, disse que continuará expandindo o Liquid Glass pelo seu app nas próximas atualizações.

Comentários e reações em chamadas em grupo

Com esse update, passou a ser possível enviar comentários e reações diretamente da tela de chamada em grupo, seja durante conversas de voz ou de vídeo.

Os recados, segundo o Telegram, são temporários e servem como “uma maneira rápida de confirmar informações 👍 em equipes, mostrar amor ❤️ para criadores ou fazer perguntas enquanto estiver silenciado”.

Notas para contatos

Sabe aqueles momentos nos quais você se depara com um contato salvo no seu celular, mas não se lembra de onde conhece aquela pessoa? Pois bem, o Telegram quer resolver isso.

Para tal, o mensageiro implementou as chamadas notas para contatos, que nada mais são que campos de texto nos perfis dos contatos nos quais você pode, por exemplo, detalhar a razão pela qual você salvou um número em específico.

Elas aparecem sob a biografia do contato em seu perfil e são visíveis apenas para quem as adicionou.

Sugestões de aniversários

Há algum tempo, o Telegram permite que usuários adicionem suas datas de aniversário em seus perfis, facilitando o envio de felicitações e presentes por parte de contatos. No entanto, nem todo mundo lembra (ou deseja) fazer isso, e é aí que as sugestões de aniversários entram.

Agora, ao salvar o contato de alguém, o usuário poderá incluir entre as informações a data de aniversário daquela pessoa. Caso o contato em questão não tenha cadastrado esse dado, será possível enviar uma sugestão de aniversário, que chegará na forma de uma mensagem na conversa com esse usuário, “permitindo que ele adicione o aniversário ao seu perfil com um toque”.

Novas configurações de cor do perfil

As mudanças visuais não se limitam à adição dos efeitos translúcidos, já que o app também está permitindo agora que seus usuários alterem a aparência do seus perfis diretamente da página principal da aba Configurações.

Segundo o mensageiro, além das opções de cores predefinidas, você pode selecionar um presente para usar o fundo e o símbolo dele na capa do seu perfil, sendo que certos presentes colecionáveis agora desbloqueiam estilos de resposta únicos, detalhe que também vale para os links que você envia e para respostas às suas mensagens.

Tópicos e streaming de respostas para bots de IA

Nos últimos anos, o Telegram se tornou uma maneira popular de interagir com os principais chatbots do mercado, que agora são compatíveis com conversas em tópicos — facilitando, assim, o gerenciamento vários assuntos ao mesmo tempo.

Ademais, os bots de IA (e os normais também) agora podem transmitir respostas conforme são geradas, em vez de esperar por respostas completas, o que é mais lento. Para que isso seja possível, no entanto, é necessário que os desenvolvedores dessas ferramentas ativam esses recursos manualmente.

Interfaces de presentes aprimoradas

A interface dedicada ao envio de presentes foi redesenhada e mostra agora todos os presentes disponíveis (incluindo os do Mercado de Presentes) em uma única lista.

A interface de atualização, por sua vez, agora mostra a hora exata em que as atualizações estarão disponíveis a um preço reduzido — coisa que acontece gradualmente com o tempo após o lançamento de atualizações para um presente específico.

Remoção de assinaturas de presentes

A partir de de hoje será possível remover as descrições dos presentes com as Estrelas do Telegram — o que pode ser útil, entre outras coisas, para aumentar o seu valor de revenda no mercado. Essa ação, no entanto, é irreversível.

Exibição de presentes da blockchain

Com essa nova atualização, passou a ser possível conectar sua conta ao Fragment, possibilitando a exibição de seus seus presentes da blockchain no seu perfil do Telegram.

Miniapp de bugs e sugestões

Agora, usuários têm uma nova maneira de reportar problemas com o mensageiro. Falo do miniapp da Plataforma de Bugs e Sugestões, o qual permite que “qualquer pessoa possa informar sobre um bug ou sugestão em apenas alguns toques — sem trocar de aplicativo”.

Caso essas novidades ainda não tenham aparecido para você, tente atualizar o app do Telegram pela App Store.