sdx15 / Shutterstock.com
App Mensagens no iPhone

Como revisar e apagar arquivos grandes no Mensagens [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
11/10/2025 • 13:30
Leitura de 1 minuto

O aplicativo Mensagens (Messages) permite que você troque iMessages com outros usuários que tenham dispositivos da Apple, como iPhones, iPads e Macs.

Ainda que ele seja muito útil, o seu uso consome um armazenamento interno dos dispositivos, o que pode ser agravado ainda mais caso você troque mídias (fotos e vídeos) em alta resolução, por exemplo.

Se quiser, a Apple permite que você revise e apague esses arquivos grandes de forma manual, a fim de economizar espaço. Veja como! 💬

Como apagar arquivos grandes no Mensagens pelo iPhone/iPad

Abra os Ajustes e vá até Geral » Armazenamento do iPhone [ou iPad] » Mensagens. Selecione “Revisar Anexos Grandes” para visualizar aqueles que estão ocupando mais espaço no aparelho e apague-os.

Ou, se preferir, revise-os na lista exibida mais abaixo.

Como apagar arquivos grandes no Mensagens pelo Mac

Abra os Ajustes do Sistema, clique em “Geral” e em “Armazenamento”. Ao lado de “Mensagens”, selecione o “i” para ver os arquivos grandes e selecione-os para deletá-los.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
