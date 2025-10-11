Como selecionar um trecho de uma mensagem no app Mensagens [iPhone, iPad e Mac]

Além de poder criar enquetes e alterar o papel de parede em uma conversa, os usuários do aplicativo Mensagens (Messages) no iOS/iPadOS 26 e no macOS Tahoe 26 também podem usar um truque muito útil nos seus dispositivos.

Nesses sistemas, você pode selecionar apenas um trecho de uma mensagem recebida ou enviada dentro de um bate-papo — sem precisar fazer isso com toda a frase, por exemplo.

Veja como proceder! 💬

Abra o app Mensagens no seu iPhone, iPad ou Mac; Selecione a conversa desejada; Mantenha o dedo pressionado em cima do balão de mensagem (no iPhone/iPad) ou clique com o botão direito em cima dele (no Mac); Escolha “Selecionar”; Marque o trecho desejado e copie-o normalmente; Por fim, cole o texto onde quiser.

Bem bom, não é mesmo?