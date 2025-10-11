Navegue

Foto de Eyestetix Studio na Unsplash
Ícone do Mensagens estilizado

Como selecionar um trecho de uma mensagem no app Mensagens [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
11/10/2025 • 15:00
Leitura de 1 minuto

Além de poder criar enquetes e alterar o papel de parede em uma conversa, os usuários do aplicativo Mensagens (Messages) no iOS/iPadOS 26 e no macOS Tahoe 26 também podem usar um truque muito útil nos seus dispositivos.

Nesses sistemas, você pode selecionar apenas um trecho de uma mensagem recebida ou enviada dentro de um bate-papo — sem precisar fazer isso com toda a frase, por exemplo.

YouTube video

Veja como proceder! 💬

  1. Abra o app Mensagens no seu iPhone, iPad ou Mac;
  2. Selecione a conversa desejada;
  3. Mantenha o dedo pressionado em cima do balão de mensagem (no iPhone/iPad) ou clique com o botão direito em cima dele (no Mac);
  4. Escolha “Selecionar”;
  5. Marque o trecho desejado e copie-o normalmente;
  6. Por fim, cole o texto onde quiser.

Bem bom, não é mesmo?

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
