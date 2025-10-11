Mensagens: como pular para a primeira mensagem não lida de uma conversa

Usando o aplicativo Mensagens (Messages), os usuários de dispositivos da Apple podem trocar mensagens com outros que também tenham os aparelhos da marca — de forma ilimitada e sem custos, usando o iMessage.

Publicidade

Caso tenha recebido mensagens enquanto as suas notificações estiverem pausadas ou você estiver longe do aparelho, é possível se atualizar de toda a conversa “pulando” para a primeira mensagem não lida.

Veja como é fácil! 💬

Abra o app Mensagens no seu dispositivo; Toque/clique em cima da conversa não lida; Selecione, então, a setinha voltada para cima.

Ao fazer isso, a conversa será movida para a primeira mensagem que você não tiver lido na conversa que estiver visualizando.