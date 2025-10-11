Mensagens: como pular para a primeira mensagem não lida de uma conversa

Usando o aplicativo Mensagens (Messages), os usuários de dispositivos da Apple podem trocar mensagens com outros que também tenham os aparelhos da marca — de forma ilimitada e sem custos, usando o iMessage.
Caso tenha recebido mensagens enquanto as suas notificações estiverem pausadas ou você estiver longe do aparelho, é possível se atualizar de toda a conversa “pulando” para a primeira mensagem não lida.
Veja como é fácil! 💬
- Abra o app Mensagens no seu dispositivo;
- Toque/clique em cima da conversa não lida;
- Selecione, então, a setinha voltada para cima.
Ao fazer isso, a conversa será movida para a primeira mensagem que você não tiver lido na conversa que estiver visualizando.