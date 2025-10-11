Navegue

Mensagens: como pular para a primeira mensagem não lida de uma conversa

Pedro Henrique Nunes
11/10/2025 • 12:00
Leitura de 1 minuto

Usando o aplicativo Mensagens (Messages), os usuários de dispositivos da Apple podem trocar mensagens com outros que também tenham os aparelhos da marca — de forma ilimitada e sem custos, usando o iMessage.

Caso tenha recebido mensagens enquanto as suas notificações estiverem pausadas ou você estiver longe do aparelho, é possível se atualizar de toda a conversa “pulando” para a primeira mensagem não lida.

Veja como é fácil! 💬

  1. Abra o app Mensagens no seu dispositivo;
  2. Toque/clique em cima da conversa não lida;
  3. Selecione, então, a setinha voltada para cima.

Ao fazer isso, a conversa será movida para a primeira mensagem que você não tiver lido na conversa que estiver visualizando.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
