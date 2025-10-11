MM Fórum: monitor para Mac mini, películas/cases e mais!

Semanalmente, nosso moderador Marcelo Melo seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui.
Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral.
Vamos aos links desta semana?
|Tópico
|Autor
|Respostas
|Monitor para MacMini M4
|Dellas_Capua
|6
|Após atualização Macmini 2014 com OpenCore não reconhece teclado e mouse
|JOSE WALTER
|3
|Memórias Automáticas
|LucasJK
|1
|Películas e cases
|Thalmossh
|1
|O que a Apple considera como dano na tela?
|Gio217
|1
Boas discussões, pessoal! 😉