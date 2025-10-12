Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Foto de ubeyonroad na Unsplash
iPhone 17 Pro Max

Bem-vindo de volta, alumínio!

Titânio, você nem é tão especial assim…
Marcos Daniel Vozer Felisberto
12/10/2025 • 10:30
Leitura de 9 minuto

Logo no início do curso de propriedades mecânicas dos materiais, seja você estudante de engenharia, arquitetura ou design, há algo que fica claro assim que você começa a compreender os testes de tração, flexão, compressão, e outros: não faz muito sentido analisar isoladamente as propriedades de um material.

Publicidade

Muitas vezes, afirmações do tipo “esse material resiste bem à tração” ou “tal material tem elevada dureza” não trazem muita informação e não explicam suficientemente bem as características de um material. Ficam parecendo os gráficos da Apple comparando o desempenho dos seus chips (Apple Silicon) com algum chips de PCs, sem especificar qual chip em questão e as condições de teste.

“Esse material tem uma dureza 50x maior”! 50 vezes maior que o quê? Vidro ou massinha de modelar? Medidas de propriedades mecânicas de materiais são sempre comparativas. Estamos sempre comparando materiais e/ou técnicas de medição. Por isso é importante que os resultados sejam acompanhados de algum contexto.

A afirmação “em condições semelhantes, esse material é mais resistente à tração que àquele material”, faz muito mais sentido e é mais útil do ponto de vista dos materiais em questão. As vezes, até mesmo as dimensões e geometria do produto final são importantes quando se discutem as propriedades mecânicas do material base.

Publicidade

Dada a introdução e a contextualização do parágrafo anterior, pergunto: de onde saiu esse delírio coletivo de que um iPhone em alumínio é um downgrade quando comparado a um iPhone em titânio? Com base em que vocês podem afirmar, categoricamente, que um iPhone em alumínio é menos premium que um em titânio?

A Apple fabrica produtos em alumínio há décadas e não vemos ninguém reclamando do feeling ou de quão premium são seus produtos. Muito pelo contrário! E outra: desde quando vocês escolhem algum produto da Apple com base no material que é fabricado? Alguém estava em dúvida se comprava um iPhone 16 ou um 16 Pro e decidiu ir no Pro porque era de titânio? Acho difícil…

Brincadeiras à parte, será que apenas com o feeling de segurar o iPhone 17 Pro em alumínio pode-se afirmar que ele significa uma redução de qualidade em relação à linha anterior (titânio)? Quanto dessa sensação de “menos premium” é apenas reflexo do marketing da Apple que, por alguns anos, vendeu a ideia do “supertitânio” e agora voltou pro “pobre” alumínio?

Publicidade

Bom, eu não quero que esse seja um texto de opinião. Deixe-me usar um pouco de ciência de materiais pra tentar lhe convencer de que, talvez esse feeling não passe disso: um feeling — e que há vários (bons) pontos que justificam o uso de alumínio em detrimento do titânio.

Diagramas de Ashby — ou, com que material eu vou?

Em design de produto, uma das etapas mais importantes e fundamentais é a definição dos materiais que serão utilizados na fabricação do produto. A partir dos requerimentos de performance e aplicação do produto final, as propriedades dos materiais são fundamentais para definir quais poderão ser empregados na fabricação do produto.

Para navegar no universo de materiais disponíveis, suas propriedades e características, é comum que o designer faça uso de uma ferramenta chamada diagramas (ou mapas) de Ashby. Os diagramas de Ashby, criados pelo engenheiro britânico Michael Farries Ashby, são representações gráficas que comparam propriedades e características de vários materiais.

Publicidade

Abaixo temos o exemplo dos diagramas de Ashby para a rigidez (módulo de Young) contra a densidade. À primeira vista, parece algo complexo e confuso. Mas é algo muito simples e direto. No caso abaixo, quanto mais acima no gráfico (eixo vertical), mais rígido é um material. Quanto mais à direita (eixo horizontal), mais denso. Procure o material que você deseja e siga a linha até a região que o representa no gráfico (uma zona branca arredondada/circular).

Diagrama (titânio)
Diagrama (titânio)

Vamos supor que você esteja projetando um saca-rolhas. Pelas especificações de uso do produto, você sabe que precisa de um material rígido para penetrar e remover a rolha. Olhando o diagrama de Ashby da esquerda, você procura por materiais que estejam na parte superior do mapa (cerâmicos, metais, compósitos).

Você sabe que, provavelmente, madeira e espumas não serão rígidos o suficiente para essa aplicação. Você também sabe que cerâmicos tendem a ser frágeis e quebrar com facilidade — se não souber essa informação, você poderia consultar um diagrama de Ashby com dados de tenacidade —, portanto você passa a olhar com mais detalhes os metais (gráfico da direita).

Veja que, dentro dos metais, há inúmeras possibilidades. Todas com vantagens e desvantagens. Ligas de aço e níquel são mais rígidas, porém também mais densas e pesadas. Magnésio é mais leve, mas talvez não seja tão rígido. O titânio parece um excelente candidato: é mais rígido e mais leve que o aço!

Você tem um candidato ideal, porém agora é hora de analisar outro ponto importante para o seu produto: o custo. Com um diagrama de Ashby de rigidez vs. custo (abaixo), vemos como o titânio tem um custo consideravelmente maior que outras opções. Será que seu uso se justifica no produto? A menos que você seja Sir Jony Ive e esteja desenvolvendo um saca-rolhas “ultra-high-hyper premium”, que venderá algumas dezenas de unidades para bilionários abrirem garrafas de vinhos de milhares de dólares, você provavelmente não usaria titânio e iria de aço baixo carbono ou alguma liga de alumínio. Seu saca-rolhas não vai ser tão rígido mas vai fazer o serviço e será muito mais barato.

Diagrama (titânio)

Essa é a grande utilidade dos diagramas de Ashby. Eles comparam e relacionam não apenas propriedades dos materiais, mas também qualquer outra característica que seja relevante para definir a sua aplicação em um produto. Custo, gasto energético, capacidade de reciclagem, métodos de produção, disponibilidade, oportunidades de mercado, etc. Qualquer coisa que possa ser medida, estimada e que seja relevante do ponto de vista do produto desejado e da empresa que o está desenvolvendo.

Agora, voltemos ao iPhone. Os diagramas de Ashby nos ajudam a entender as vantagens do titânio e como um iPhone em titânio será mais rígido, um pouquinho mais pesado, mais duro e resistente a riscos (não coloquei aqui, mas é claro que temos diagramas de Ashby relacionando a dureza dos materiais). Entretanto, nós não temos conhecimento de todos os fatores analisados pela Apple no desenvolvimento do iPhone e na escolha de um material para os seus produtos. Porém, nada nos impede de especular a respeito — e conhecendo a empresa, sabemos que o custo foi um fator importante.

Oferta vs. demanda e a bendita ciência dos materiais

Gráfico (titânio)
Fonte: FRED

O preço do titânio vem subindo consideravelmente nos últimos anos, impulsionado principalmente pelo aumento da demanda do setor aeroespacial e de veículos elétricos. Para que se tenha uma ideia, mais de 50% de todo o titânio metálico produzido é consumido pelo setor aeroespacial. Ele é também um dos metais mais biocompatíveis que se conhece, sendo largamente aplicado em implantes, próteses e instrumentos cirúrgicos. Apesar do aumento na demanda, a ofertas de titânio não aumentou significativamente nos últimos anos. É cada vez mais difícil produzir titânio em grande escala para suprir a crescente demanda. E a situação deve piorar.

O titânio é o 9º elemento mais abundante na crosta terrestre e o 7º metal mais abundante. Na natureza, é encontrado exclusivamente na forma de óxido, em um mineral conhecido como ilmenita — descoberto por volta de 1791 na Inglaterra pelo geólogo William Gregor. Ele encontrou próximo a um rio uma espécie de “areia preta” que era atraída por ímãs. O nome titânio foi una homenagem aos titãs da mitologia Grega.

A ilmenita é uma mistura de titânio, oxigênio e ferro (o que explica a atração por um ímã). O titânio está amplamente distribuído por toda a crosta terrestre e é encontrado em todos os seres vivos, bem como na água, nas pedras e nos sólidos em geral. Apesar disso, as reservas de ilmenita contém pouco titânio e estão, em geral, misturadas a outros minerais. Isso faz com que a extração o processamento do minério para a obtenção do titânio seja extremamente lento e custoso. Poucos países no mundo possuem infraestrutura para extração e processamento do minério de titânio.

Na forma de óxido, o mais utilizado é o dióxido de titânio, TiO2. Aproximadamente 95% de todo o minério de titânio extraído no mundo é utilizado na produção do TiO2. Isso porque o TiO2 é um pó extremamente branco, usado como pigmento em tintas, papel, pasta de dentes e plásticos. Olhe a sua volta! É muito provável que todo e qualquer objeto branco que você esteja olhando, agora, seja branco devido ao óxido de titânio. As paredes brancas? TiO2. Folha de papel? TiO2. Seu Magic Mouse e as teclas brancas de seu Magic Keyboard? TiO2. Até aquele MacBook branco de policarbonato que você nem usa mais, mas que ainda guarda com carinho na prateleira, é branquinho graças ao TiO2.

MacBook branco

Estima-se que o dióxido de titânio é usado em dois terços de todo pigmento branco utilizado no mundo. Com tamanha demanda como pigmento, não é de se estranhar que a aplicação de titânio metálico se restrinja a nichos de alto valor agregado ou onde nenhum outro metal alcance os requerimentos de performance atingidos pelo titânio.

Como metal, o titânio tem uma aparência prateada e brilhante, baixa densidade e alta resistência à tração e corrosão. Ele tem resistência à tração semelhante ao aço, mas com metade da densidade; é 60% mais denso que o alumínio, mas é 3x mais resistente à tração. Assim como o alumínio, quando puro, o titânio é muito dúctil (macio) e deforma facilmente. Somente quando misturado a outros elementos, formando uma liga metálica, que as suas propriedades espetaculares aparecem.

Uma das ligas de titânio mais utilizadas no mundo é a Ti-6Al-4V, uma liga grau 5 que também é a utilizada pela Apple nos iPhones, no Apple Card e no Apple Watch. Ela possui elevada resistência à tração em relação ao peso e excelente resistência à corrosão. Um titã (quase) indestrutível, mas que tem seus pontos fracos.

Tudo se resume a… custo!

O titânio é um material que apresenta dificuldades para usinagem e processamento em geral. Assim como o alumínio, o titânio reage com o oxigênio e forma uma camada de óxido em sua superfície (camada de passivação). É essa camada de óxido que confere ao titânio a sua excelente resistência à corrosão. Entretanto, em altas temperaturas, o titânio reage facilmente com o oxigênio e nitrogênio presentes no ar, levando à sua oxidação e a formação de nitretos que são fontes de contaminação e prejudicam suas propriedades.

E o titânio necessita de altas temperaturas para ser processado. O processamento do titânio precisa ser feito sem a presença de oxigênio, ou seja, em equipamentos à vácuo ou com atmosfera inerte (com argônio). Além disso, é difícil usinar o titânio. Durante a usinagem (torneamento, fresamento), os fragmentos removidos podem aderir à ferramenta, prejudicando o acabamento final da peça. Essa pode ter sido umas das principais razões para fazer a Apple usar manufatura aditiva (impressão 3D) na porta USB-C do iPhone Air, por exemplo. Talvez, usinar ou estampar uma parte tão pequena em titânio seja inviável e justifique um processo como a impressão 3D (que também é cara em metais).

Processos e equipamentos utilizados em outros metais não são apropriados para se trabalhar com titânio. E ainda há um último detalhe, que pode ter sido fundamental no caso específico do iPhone. Apesar das excelentes propriedades mecânicas, o titânio é um péssimo condutor de calor, sendo 10x pior que o alumínio nesse quesito. Este pode ter sido um fator decisivo na volta do alumínio aos iPhones topo-de-linha. As vantagens e eficiência em refrigeração da nova câmara de vapor dos iPhones 17 Pro e 17 Pro Max poderiam ser neutralizadas pela incapacidade do titânio em dissipar o calor para o exterior do aparelho.

E o Air?

Bom, no caso do Air, é possível que a Apple simplesmente não tivesse outra opção ao titânio. Diminuir a espessura do iPhone significa diminuir a sua resistência à deformação durante um esforço de flexão. Quanto mais “fino” for algo, mais fácil será fazê-lo dobrar, entortar, flexionar (hello, iPhone 6).

Para um iPhone extrafino, é preciso um material que flexione de maneira elástica, ou seja, que dobre mas não quebre. Que deforme sobre estresse, mas que volte à sua forma original quando o estresse é removido. Em ciência de materiais, essa propriedade se chama tenacidade. É a capacidade de um material de, quando efeito de uma carga, absorver energia, se deformar se necessário e liberar essa energia retornando à sua forma inicial quando retirada a carga.

Na figura abaixo, um diagrama de Ashby para a tenacidade em função da rigidez, veja como alumínio e titânio estão relativamente próximos quando à rigidez (eixo x), mas o titânio alcança valores muito maiores de tenacidade (eixo y).

Diagrama (titânio)

Os testes de flexão do iPhone Air, comentados aqui no MacMagazine, mostram na prática a tenacidade do titânio. O iPhone absorve uma enorme quantidade de energia, sofre uma enorme flexão e retorna à sua forma inicial sem sofrer nenhuma deformação aparente.

Abrace o alumínio…

É muito provável que nós nunca venhamos a conhecer todos os motivos que levaram a Apple a abandonar o titânio, mas, direta ou indiretamente, tudo se reduz a custo.

Todas as etapas do ciclo de processamento do titânio apresentam um custo mais elevado que o de outros materiais. Da extração e beneficiamento do minério ao processamento do titânio metálico e fabricação dos dispositivos, os desafios são enormes. Há ainda outro ponto, que não abordei nesse texto: meio ambiente.

A pegada de carbono do titânio é muito maior que do alumínio. O titânio não é reciclável como o alumínio. O processo de reciclagem do titânio também é caro e ineficiente, longe do que é o do alumínio.

Frente a todos esses desafios impostos pelo titânio, é possível que o seu uso em um bem de consumo com o iPhone simplesmente não se justifique, mesmo com a diferenciação de preço dos modelos Pro e Pro Max. Talvez, simplesmente não valha à pena tanto esforço no iPhone.

O importante é que, do ponto de vista de ciência e engenharia de materiais, o downgrade que muita gente tem dito sentir do iPhone em titânio para um em alumínio não passa disso: um sentimento. Um feeling de quem “comprou” a ideia do titânio. E a culpa não é sua, mas também do marketing da Apple.

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcos Daniel Vozer Felisberto
Cientista de materiais, especialista em nanotecnologia com foco em grafeno. Apaixonado pela Maçã desde 2006, quando comprou um iBook G3 Bondi Blue. Usa diariamente um MacBook Pro M1 Pro de 14”, mas gosta mesmo é da sua coleção de Macs PowerPC.
Post Ant.

Os 5 artigos mais lidos no MacMagazine: de 5 a 12 de outubro
Posts relacionados