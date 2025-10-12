Como criar uma enquete no app Mensagens [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Mensagens (Messages) do iOS/iPadOS 26 e do macOS Tahoe 26 recebeu vários recursos bacanas para quem costuma se comunicar com os seus amigos ou familiares usando o iMessage.
Um deles é a possibilidade de criar enquetes (polls) dentro de uma conversa — ideal para quem possui vários participantes no bate-papo e quer decidir algo, como um filme para assistir ou um restaurante para conhecer, por exemplo.
Veja como criá-las facilmente! 💬
Antes de mais nada, é bom deixar claro que, no Apple Watch, não podem ser criadas as enquetes. Porém, é possível votar.
Com o app Mensagens aberto no seu iPhone, iPad ou Mac, abra a conversa desejada (individual ou em grupo). Toque no “+ ” (no canto inferior esquerdo) e escolha “Enquetes”.
Adicione as opções desejadas (até 12, para ser mais preciso). Quando estiver satisfeito, toque/clique na setinha azul para enviá-la (ou pressione return se estiver no Mac).
via iDownloadBlog