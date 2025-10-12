Navegue

Leitura de 1 minuto

Como enviar prévias de fotos em baixa qualidade no Mensagens [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
12/10/2025 • 12:00
Daria Gromova / Shutterstock.com
App Mensagens no iPhone

Se você curte usar o aplicativo Mensagens (Messages) para se comunicar com os seus amigos e familiares via iMessage, uma dica bem bacana do iOS/iPadOS 26 irá lhe interessar.

Trata-se da possibilidade de ativar o envio da pré-visualização das imagens em uma qualidade mais baixa antes da foto com a qualidade máxima. Ou seja, apenas esse preview será enviado dessa forma. Assim, você não corre o risco de consumir muitos dados do seu plano celular.

Veja como habilitar isso! 💬

YouTube video
  1. Abra Ajustes (Settings);
  2. Role até a parte final da tela e selecione “Apps”;
  3. Escolha Mensagens;
  4. No fim da lista, marque “Enviar Pré-visualizações de Fotos em Baixa Qualidade”.

Prontinho!

via MacRumors

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
