Como enviar prévias de fotos em baixa qualidade no Mensagens [iPhone e iPad]

Se você curte usar o aplicativo Mensagens (Messages) para se comunicar com os seus amigos e familiares via iMessage, uma dica bem bacana do iOS/iPadOS 26 irá lhe interessar.

Trata-se da possibilidade de ativar o envio da pré-visualização das imagens em uma qualidade mais baixa antes da foto com a qualidade máxima. Ou seja, apenas esse preview será enviado dessa forma. Assim, você não corre o risco de consumir muitos dados do seu plano celular.

Veja como habilitar isso! 💬

Abra Ajustes (Settings); Role até a parte final da tela e selecione “Apps”; Escolha Mensagens; No fim da lista, marque “Enviar Pré-visualizações de Fotos em Baixa Qualidade”.

Prontinho!

via MacRumors