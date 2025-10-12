Como evitar que as fotos tiradas no app Mensagens sejam salvas no iPhone e iPad

Além de tirar fotos usando o aplicativo Câmera (Camera), também é possível fazer essas capturas dentro de uma conversa do Mensagens (Messages), sem que seja necessário alternar entre os aplicativos do iPhone.

Por padrão, todas as fotos tiradas dentro da conversa ficam salvas na sua fototeca — para uma consulta posterior. Se não quiser que isso siga ocorrendo, a partir do iOS/iPadOS 26 você pode desabilitar isso.

Veja como! 💬