Leitura de 1 minuto

Como evitar que as fotos tiradas no app Mensagens sejam salvas no iPhone e iPad

Pedro Henrique Nunes
12/10/2025 • 15:00

Além de tirar fotos usando o aplicativo Câmera (Camera), também é possível fazer essas capturas dentro de uma conversa do Mensagens (Messages), sem que seja necessário alternar entre os aplicativos do iPhone.

Por padrão, todas as fotos tiradas dentro da conversa ficam salvas na sua fototeca — para uma consulta posterior. Se não quiser que isso siga ocorrendo, a partir do iOS/iPadOS 26 você pode desabilitar isso.

Veja como! 💬

YouTube video
  1. Abra os Ajustes (Settings);
  2. Toque em “Câmera”;
  3. Na seção “Mensagens”, desmarque “Salvar Capturas na Fototeca”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
