A contragosto da Apple, Califórnia sanciona lei de verificação de idade

O governo do estado da Califórnia (Estados Unidos) promulgou hoje a sua própria legislação de verificação de idade em plataformas como a App Store, a qual gerou reações mistas nos mundos da tecnologia e do entretenimento.

Apoiada por nomes como Google, Meta, Snap Inc. e OpenAI, essa lei (AB 1043) tem a proposta de ser uma forma padronizada de ajustar o conteúdo presente na internet para públicos mais jovens, de acordo com informações do POLITICO.

Considerada mais leve que a lei de verificação de idade sancionada pelo governo do Texas, que requer o fornecimento de um documento de identidade, a legislação californiana pede apenas que os pais ou responsáveis forneçam a idade de suas crianças ou adolescentes ao configurar novo um aparelho (como um iPhone) para eles.

Plataformas como a App Store, por sua vez, devem se basear nesse dado para decidir se devem ou não exibir certos tipos de conteúdo para esses jovens. Multas só seriam aplicadas, é claro, caso esses serviços falhassem ao fazer essa filtragem.

O projeto de lei também determina que, a partir do ano que vem, todo dispositivo comercializado na Califórnia deverá perguntar pela idade do seu usuário primário no momento de sua configuração inicial, o que incluiu, é claro, iPhones, iPads e Macs.

Apple na contramão

A Apple, como destacado pelo AppleInsider, é uma das empresas que se opuseram a essa lei, tendo argumentado que regras amplas de verificação em nível de dispositivo correm o risco de expor “informações sensíveis e pessoalmente identificáveis”.

Ela, no entanto, não está sozinha, já que várias empresas do mundo do streaming (como Netflix e Amazon), além de estúdios de Hollywood, temem que essa solução poderá confundir famílias com contas compartilhadas ou perfis separados para pais e filhos. A Motion Picture Association, por exemplo, argumentou que já oferece recursos parecidos, como controles parentais e contas infantis.

A autora do projeto de lei, Buffy Wicks, membro da assembleia do estado da Califórnia, por sua vez, rebateu ao dizer que “nada na lei impede os pais de criarem contas para seus filhos”, além de dizer estar aberta a trabalhar com representantes dessas indústrias em uma nova legislação no ano que vem.

Vejamos, agora, quais serão as reverberações dessa medida nos EUA e no mundo.