Leitura de 2 minuto

Aplicativo Clips é descontinuado silenciosamente pela Apple

Douglas Nascimento
13/10/2025 • 10:26
sdx15 / Shutterstock.com
Ícone do app Clips no iPhone

Um dos softwares da Apple para iOS mais “esquecidos”, o aplicativo Clips — editor de vídeos lançado em 2017 o qual permitia gravar e compartilhar vídeos divertidos com texto, efeitos, imagens, etc. — foi descontinuado silenciosamente pela empresa recentemente.

A informação foi confirmada em uma página de suporte na qual a empresa recomenda e ensina os usuários a salvarem os vídeos criados no aplicativo, que já não pode ser baixado na App Store desde a última sexta-feira (10/10) por quem nunca havia o adquirido antes.

Quem já baixou o app alguma vez poderá fazer o download novamente pela lista de aplicativos adquiridos na loja — o que é uma boa pedida caso você seja um dos (aparentemente poucos) usuários do software, que foi visto em seu lançamento como uma espécie de alternativa ao Snapchat.

Salve seus vídeos de Clips em sua fototeca ou em outro local. Você pode salvar vídeos com quaisquer efeitos que possa ter adicionado em Clips ou salvar clipes individuais sem efeitos. Em seguida, assista aos seus vídeos em outros aplicativos, como Fotos, ou faça novos vídeos com clipes individuais usando o iMovie ou outros aplicativos de terceiros, como InShot, VN Video Editor e GoPro Quik.

Como supracitado, você poderá salvar os vídeos já editados com efeitos ou outros elementos adicionados, ou simplesmente baixar Clips individuais — mas esta última opção estará disponível apenas se eles tiverem sido gravados diretamente pelo aplicativo.

via MacRumors

Douglas Nascimento
