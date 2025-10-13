Aplicativo de filmes e séries piratas viraliza na App Store brasileira

Já falamos inúmeras vezes aqui no MacMagazine de aplicativos de pirataria que fingem ser apps legítimos para distribuir, na verdade, filmes e séries de maneira ilegal na App Store.

Depois de todos esses episódios, no entanto, o sistema de revisão da loja da Maçã segue tendo problemas para barrar esse tipo de software, como indica a segunda posição do Read Progre : Janamaaz no ranking de apps de Produtividade da plataforma no Brasil.

O app segue o mesmo modus operandi de outros apps do tipo: basta digitar uma palavra-chave em um campo de texto da ferramenta para que a sua interface seja transformada em um verdadeiro catálogo de filmes e séries piratas.

A página do software na App Store, obviamente, não faz nenhuma menção a essa sua segunda função secreta, apenas vendendo-o com um app de gerenciamento de trabalhadores em fábricas.

Como era de se esperar, essa interface secundária do Read Progre : Janamaaz é lotada de anúncios, o que inclui banners de jogos de azar, como o famigerado “jogo do tigrinho”.

Todos os aplicativos publicados na App Store, vale lembrar, passam por uma revisão manual antes de serem disponibilizados para download — processo que tem como objetivo detectar justamente esse tipo de irregularidade. Deste modo, o mais provável é que o seu desenvolvedor, o qual leva o nome de Siyaaz Fardan, tenha alterado o app remotamente depois que ele foi aprovado para distribuição.

Tendo sido liberado há dois meses, ele recebeu apenas uma atualização até agora, estando disponível também para iPad. Como ele já ganhou certa popularidade, no entanto, é possível que a Apple o remova da App Store nos próximos dias.