Após um mês de atraso, iPhone Air será lançado na China em 22/10

Bruno Cardoso
13/10/2025 • 11:41
Divulgação/Apple
Linha do iPhone Air com suas quatro cores

A novela envolvendo o lançamento do iPhone Air na China já tem data para acabar: 22 de outubro (uma quarta-feira), de acordo com o próprio CEO 1 Chief executive officer, ou diretor executivo. da Apple, Tim Cook, em uma postagem na rede social Weibo.

Apresentado no início do mês passado, o smartphone ultrafino da Maçã teve o seu lançamento adiado na potência asiática por conta de problemas regulatórios, já que ele suporta apenas eSIMs — tecnologia ainda não muito difundida por lá.

A pré-venda do aparelho, ainda segundo Cook, terá início já nesta sexta-feira (17/10). Embora a Apple ainda não tenha atualizado a página dedicada ao iPhone Air no seu site chinês, informações do veículo de notícias Jiemian dão conta de que ela se iniciará às 9h do horário local.

A decisão de abandonar os chips físicos por completo no iPhone Air se deu, muito provavelmente, para liberar espaço dentro do dispositivo, que, por ser ultrafino, trabalha com margens muito apertadas para componentes importantes, como a bateria.

Os smartphones da linha iPhone 17, vale notar, também contam com versões sem a tradicional bandeja paras chips físicos, mas apenas em alguns mercados. No caso desses dispositivos, essa mudança possibilitou a adição de baterias ligeiramente maiores.

O iPhone Air sai por ¥9.000 na China.

via 9to5Mac, MacRumors

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
