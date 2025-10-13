App Store tem quase 2x menos erros com assinaturas do que o Google Play

Uma recente pesquisa da RevenueCat sobre o mercado de assinaturas em aplicativos apontou que os usuários do Google Play enfrentam quase 2x mais erros de faturamento do que os da App Store. Segundo os dados, 28,2% de todas as assinaturas canceladas na loja do Google são atribuídas a erros de faturamento — enquanto a taxa da App Store é de 15,1%.

Isso, é claro, é incômodo tanto para desenvolvedores quanto para os usuários, os quais podem perder o acesso a um aplicativo ou serviço pelo qual já pagaram ou perder tempo corrigindo um problema que não deveria acontecer.

Conforme destacado pelo Android Police, o relatório também aponta para outras tendências importantes, como o fato de que a Apple lidera na conversão de downloads em usuários pagantes.

Ademais, em ambas as maiores lojas de apps, quase 30% dos assinantes anuais cancelam no primeiro mês, mostrando que as pessoas decidem rapidamente se um aplicativo vale o custo. Por outro lado, aplicativos com planos anuais acessíveis mantêm cerca de 36% dos usuários após um ano, enquanto assinaturas mensais mais caras mantêm apenas cerca de 6,7% das assinaturas.

A RevenueCat também descobriu que os reembolsos continuam relativamente raros, mas variam de acordo com a categoria. Aplicativos nas áreas de saúde, fitness e educação relatam as maiores taxas de reembolso — às vezes chegando a 4,9% — principalmente quando a experiência do aplicativo não atende às expectativas.

A pesquisa é baseada em “dados de dezenas de milhares de aplicativos e bilhões de transações de assinatura” e pode ser conferida na íntegra aqui.

