Apple libera terceiras betas do iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1

A Apple disponibilizou hoje as terceiras betas do iOS 26.1 (compilação 23B5064e ), iPadOS 26.1 (idem), macOS Tahoe 26.1 ( 25B5062e ), watchOS 26.1 ( 23S5022e ), tvOS 26.1 ( 23J5563d ) e visionOS 26.1 ( 23N5033d ) para desenvolvedores.

Publicidade

Estão disponíveis, ainda, as terceiras Release Candidates (RCs) do macOS Sonoma 14.8.2 (compilação 23J119 ) e do macOS Sequoia 15.7.2 ( 24G317 ).

Como conferimos nas betas anteriores, esses updates incluirão ainda mais novidades e mudanças dos sistemas lançados no mês passado, além correções de diversos bugs.

Caso as versões de testes recém-lançadas tragam qualquer outra novidade, nós informaremos por aqui. 😉