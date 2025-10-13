Apple libera terceiras betas do iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1

A Apple disponibilizou hoje as terceiras betas do iOS 26.1 (compilação
23B5064e), iPadOS 26.1 (idem), macOS Tahoe 26.1 (
25B5062e), watchOS 26.1 (
23S5022e), tvOS 26.1 (
23J5563d) e visionOS 26.1 (
23N5033d) para desenvolvedores.
Estão disponíveis, ainda, as terceiras Release Candidates (RCs) do macOS Sonoma 14.8.2 (compilação
23J119) e do macOS Sequoia 15.7.2 (
24G317).
Como conferimos nas betas anteriores, esses updates incluirão ainda mais novidades e mudanças dos sistemas lançados no mês passado, além correções de diversos bugs.
Posts relacionados
Caso as versões de testes recém-lançadas tragam qualquer outra novidade, nós informaremos por aqui. 😉