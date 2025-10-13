Apple TV+ é rebatizado para… Apple TV

A Maçã anunciou hoje, de forma bem discreta, que o seu serviço de streaming de filmes e séries agora se chama apenas Apple TV — e não mais Apple TV+.

A mudança foi revelada em uma única linha de um comunicado à imprensa sobre a disponibilidade de “F1 — O Filme” no streaming, embora o site da Apple ainda não tenha sido atualizado com as alterações.

Como muitos já devem ter imaginado, isso torna ainda mais confuso separar os demais os produtos/serviços da companhia com o mesmo nome — pois, além de oferecer o aplicativo ‌Apple TV‌ em várias plataformas (como um hub para o ‌seu serviço de streaming e outros conteúdos), ainda temos a set-top box da empresa, que também se chama Apple TV.

A razão por trás da alteração também não foi revelada. Algum palpite?

O Apple TV está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

