Beta 3 do iOS 26.1 traz novo ícone para o app Apple TV, pista sobre integração com outras IAs de terceiros e mais

Como publicamos mais cedo, a Apple liberou hoje para testadores a terceira beta do iOS 26.1 (entre os outros sistemas) e, como de costume, vamos conferir algumas das novidades que aterrissaram com esse mais novo update, que está previsto para chegar à sua versão final nas próximas semanas.

Vamos ao nosso compilado!

Novo ícone para o app Apple TV

A mudança de nome do Apple TV+ não é a única na “família TV” da Apple: o aplicativo homônimo da empresa está ganhando um novo ícone — e ele está bem mais colorido.

iOS 26.1 beta 3 introduces a colorful new app icon for the Apple TV app pic.twitter.com/C4hMcc5yUg — Aaron (@aaronp613) October 13, 2025 iOS 26.1 beta 3 apresenta um novo ícone colorido para o aplicativo Apple TV.

Já sabemos também como ele ficará no tvOS 26.1:

New vibrant app icon wiggle! #AppleTV pic.twitter.com/nDKABBSuXg — Sigmund Judge (@sigjudge) October 13, 2025 O novo ícone vibrante do aplicativo se mexendo! #AppleTV

Novas IAs de terceiro a caminho?

O sistema está ficando mais generalista ao falar da integração com outros sistemas de inteligência artificial — sem mencionar simplesmente “ChatGPT”.

With iOS 26.1 beta 3, Apple is getting closer to allowing additional 3rd party AI-integration.



Apple has replaced "Report a concern related to ChatGPT" to "Report a concern related to a Third Party" pic.twitter.com/25zW9WLeNh — Aaron (@aaronp613) October 13, 2025 Com o iOS 26.1 beta 3, a Apple está mais perto de permitir integração adicional de IAs de terceiros. A Apple substituiu “Relatar uma preocupação relacionada ao ChatGPT” por “Relatar uma preocupação relacionada a um terceiro”.

Referência a uma nova Imagem de Fundo

E ela soa bem abstrata…

iOS 26.1 beta 3 references a new wallpaper:



"Ethereal currents of vibrant light flow into serene darkness, shaped by soft, undulating paths that create a striking visual harmony" — Aaron (@aaronp613) October 13, 2025 O iOS 26.1 beta 3 faz referência a um novo wallpaper:



“Correntes etéreas de luz vibrante fluem em direção à escuridão serena, moldadas por caminhos suaves e ondulados que criam uma harmonia visual impressionante”

Opção para a Captura Local (Local Capture) nos Ajustes

Localizada na seção Geral, a nova opção permite selecionar um local para download ou ativar um toggle para capturar apenas o áudio.

In iOS 26.2 Beta 3. New local capture option under settings—> general. pic.twitter.com/HTWaAnPOpL — Aaron Zollo (@zollotech) October 13, 2025 No iOS 26.2 Beta 3. Nova opção para captura local em ajustes—> geral.

Mais opções para encaminhamento de notificações

O novo recurso de encaminhamento de notificações, que permitirá ao iPhone encaminhar notificações de apps para smartwatches de terceiros, ganhou mais opções de configurações:

Habilitar encaminhamento de notificações;

Permitir em todos os apps;

Negar em todos os apps;

Escolher quais apps podem enviar notificações para o seu acessório.

Outras novidades

Há referências ao envio de notificações integradas sobre ataques spyware;

Uma nova opção de acessibilidade permitirá tornar certos itens no sistema acessíveis com um único clique (e não um gesto de deslizar);

Gostaram do que está vindo por aí? Seguiremos atualizando vocês sobre mais novidades!

