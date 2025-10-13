Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Beta 3 do iOS 26.1 traz novo ícone para o app Apple TV, pista sobre integração com outras IAs de terceiros e mais

Douglas Nascimento
13/10/2025 • 19:53
Novo ícone do Apple TV

Como publicamos mais cedo, a Apple liberou hoje para testadores a terceira beta do iOS 26.1 (entre os outros sistemas) e, como de costume, vamos conferir algumas das novidades que aterrissaram com esse mais novo update, que está previsto para chegar à sua versão final nas próximas semanas.

Publicidade

Vamos ao nosso compilado!

Novo ícone para o app Apple TV

A mudança de nome do Apple TV+ não é a única na “família TV” da Apple: o aplicativo homônimo da empresa está ganhando um novo ícone — e ele está bem mais colorido.

iOS 26.1 beta 3 apresenta um novo ícone colorido para o aplicativo Apple TV.

Já sabemos também como ele ficará no tvOS 26.1:

O novo ícone vibrante do aplicativo se mexendo! #AppleTV

Novas IAs de terceiro a caminho?

O sistema está ficando mais generalista ao falar da integração com outros sistemas de inteligência artificial — sem mencionar simplesmente “ChatGPT”.

Com o iOS 26.1 beta 3, a Apple está mais perto de permitir integração adicional de IAs de terceiros. A Apple substituiu “Relatar uma preocupação relacionada ao ChatGPT” por “Relatar uma preocupação relacionada a um terceiro”.

Referência a uma nova Imagem de Fundo

E ela soa bem abstrata…

O iOS 26.1 beta 3 faz referência a um novo wallpaper:

“Correntes etéreas de luz vibrante fluem em direção à escuridão serena, moldadas por caminhos suaves e ondulados que criam uma harmonia visual impressionante”

Opção para a Captura Local (Local Capture) nos Ajustes

Localizada na seção Geral, a nova opção permite selecionar um local para download ou ativar um toggle para capturar apenas o áudio.

No iOS 26.2 Beta 3. Nova opção para captura local em ajustes—> geral.

Mais opções para encaminhamento de notificações

O novo recurso de encaminhamento de notificações, que permitirá ao iPhone encaminhar notificações de apps para smartwatches de terceiros, ganhou mais opções de configurações:

  • Habilitar encaminhamento de notificações;
  • Permitir em todos os apps;
  • Negar em todos os apps;
  • Escolher quais apps podem enviar notificações para o seu acessório.

Outras novidades

  • Há referências ao envio de notificações integradas sobre ataques spyware;
  • Uma nova opção de acessibilidade permitirá tornar certos itens no sistema acessíveis com um único clique (e não um gesto de deslizar);

Gostaram do que está vindo por aí? Seguiremos atualizando vocês sobre mais novidades!

via AppleInsider, 9to5Mac [1, 2]

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Códigos do macOS 26.1 mencionam “Pro Display XDR 2” com câmera embutida
Posts relacionados