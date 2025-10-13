Beta 3 do iOS 26.1 traz novo ícone para o app Apple TV, pista sobre integração com outras IAs de terceiros e mais

Como publicamos mais cedo, a Apple liberou hoje para testadores a terceira beta do iOS 26.1 (entre os outros sistemas) e, como de costume, vamos conferir algumas das novidades que aterrissaram com esse mais novo update, que está previsto para chegar à sua versão final nas próximas semanas.
Vamos ao nosso compilado!
Novo ícone para o app Apple TV
A mudança de nome do Apple TV+ não é a única na “família TV” da Apple: o aplicativo homônimo da empresa está ganhando um novo ícone — e ele está bem mais colorido.
Já sabemos também como ele ficará no tvOS 26.1:
Novas IAs de terceiro a caminho?
O sistema está ficando mais generalista ao falar da integração com outros sistemas de inteligência artificial — sem mencionar simplesmente “ChatGPT”.
Referência a uma nova Imagem de Fundo
E ela soa bem abstrata…
Opção para a Captura Local (Local Capture) nos Ajustes
Localizada na seção Geral, a nova opção permite selecionar um local para download ou ativar um toggle para capturar apenas o áudio.
Mais opções para encaminhamento de notificações
O novo recurso de encaminhamento de notificações, que permitirá ao iPhone encaminhar notificações de apps para smartwatches de terceiros, ganhou mais opções de configurações:
- Habilitar encaminhamento de notificações;
- Permitir em todos os apps;
- Negar em todos os apps;
- Escolher quais apps podem enviar notificações para o seu acessório.
Outras novidades
- Há referências ao envio de notificações integradas sobre ataques spyware;
- Uma nova opção de acessibilidade permitirá tornar certos itens no sistema acessíveis com um único clique (e não um gesto de deslizar);
Gostaram do que está vindo por aí? Seguiremos atualizando vocês sobre mais novidades!
via AppleInsider, 9to5Mac [1, 2]