Códigos do macOS 26.1 mencionam “Pro Display XDR 2” com câmera embutida

Embora seja, com sobras, o monitor mais caro da Apple, o Pro Display XDR não conta com uma câmera embutida, o que é uma inconveniência e tanto — especialmente considerando o seu preço inicial nada acessível de R$50.000.

De acordo com códigos encontrados pelo 9to5Mac na recém-lançada terceira beta do macOS Tahoe 26.1, no entanto, isso estaria prestes a mudar, já que eles fazem referência a uma nova versão do monitor não só com uma webcam para chamar de sua, mas também com suporte ao recurso Visualização da Mesa (Desk View) — indicando de se tratar de uma câmera Palco Central (Center Stage).

Duas referências de código descobertas na versão beta 3 do macOS Tahoe 26.1 de hoje apontam para uma câmera que faz parte do Pro Display XDR de próxima geração: “Pro Display XDR Camera” = “Pro Display XDR Camera” e “Pro Display XDR Desk View Camera” = “Pro Display XDR Desk View Camera”.

Com 12 megapixels de resolução, a câmera Palco Central já deu as caras nos MacBooks Air e Pro, no iMac e, é claro, no Studio Diplay — o monitor mais em conta da Apple. Como seu nome indica, ela conta com suporte ao recurso Palco Central, que mantém o usuário enquadrado com a ajuda de aprendizado de máquina (machine learning).

Sem receber novidades desde o seu lançamento, ocorrido em 2019, o Pro Display XDR poderá ganhar uma nova geração em breve. Um rumor de março, vale lembrar, dizia que a Apple poderá apresentar novos monitores entre o fim deste ano e o início de 2026.

