Como comprimir um arquivo PDF ou uma imagem no Pré-Visualização [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
13/10/2025 • 08:00

Nós já mostramos por aqui como você pode facilmente comprimir um arquivo PDF usando o aplicativo Pré-Visualização (Preview) no Mac.

Agora que esse app foi expandido iPhones e iPads rodando o iOS/iPadOS 26 e posteriores, tornou-se possível fazer esse mesmo procedimento. O bacana, nesse caso, é a maneira que a Maçã implementou isso — usando um controle deslizante para escolher o seu tamanho.

Veja como utilizar isso! 📄

  1. Abra o app Pré-Visualização no seu smartphone ou tablet;
  2. Abra o arquivo PDF ou a imagem que deseja comprimir;
  3. Toque na setinha voltada para baixo ao lado do nome, na parte superior da tela;
  4. Vá até “Exportar”;
  5. Selecione o formato do arquivo desejado (HEIC, JPEG, PDF, PNG ou TIFF);
  6. Se escolher HEIC ou JPEG, é possível controlar o tamanho do arquivo usando o controle deslizante;
  7. Vá até o botão azul (no canto superior direito) para escolher o destino do arquivo e salvá-lo.

Muito bacana, não acharam?! 🙂

