Como preencher e assinar documentos PDF no Pré-Visualização do iPhone e iPad

O aplicativo Pré-Visualização (Preview) está agora finalmente disponível em iPhones e iPads com o iOS/iPadOS 26 instalado. Com ele, vieram os vários benefícios já vistos na versão do Mac, como é o caso das anotações em arquivos no formato PDF.

De uma forma simples, você pode preencher os campos de um formulário e inclusive adicionar a sua assinatura, caso necessite. A seguir, veja como é bem simples fazer esse processo no seu iPhone ou iPad! 🙂

Com o app Pré-Visualização aberto, abra o documento PDF desejado. Toque no segundo ícone (da esquerda para a direita, na parte inferior).

Selecione um campo e insira as informações (ou, se for o caso, toque na sugestão de Preenchimento Automático acima do teclado na tela para adicionar as informações).

Para adicionar uma assinatura ou uma caixa de formulário de texto, selecione o “+”.