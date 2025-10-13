Navegue

Leitura de 2 minuto

Economize em viagens e ganhe até R$100 com a Revolut!

Douglas Nascimento
13/10/2025 • 17:48
Revolut

Se você já acompanha o MacMagazine há um tempo, provavelmente deve conhecer a Revolut, que oferece uma conta digital internacional cujo objetivo é simplificar a vida das pessoas e permitir que elas façam o que precisam com seu dinheiro — sem limitações geográficas e com poucos toques/cliques.

Com esse caráter global, a Revolut se torna a opção perfeita para quem quer viajar pelo mundo sem se preocupar com dores de cabeça envolvendo conversões de taxas difíceis, etc. — tanto é que ela é a patrocinadora oficial do MM Tour XIII, que está rolando nesta semana!

Com contas em mais de 160 países (inclusive no Brasil, obviamente), a Revolut possui uma das taxas de câmbio mais competitivas do mercado (de apenas 0,6%, contra aproximadamente aproximadamente 5% dos bancos tradicionais) e permite fazer operações de câmbio 24 horas por dia (com uma cobrança adicional de 0,2% fora do horário comercial).

AparelhoPreço nos EUA (US$)Cartão internacional (preço em R$)Cartão Revolut (preço em R$)Economia
iPhone 17 de 256GBUS$800R$4.856R$4.6484,28%
iPhone Air de 256GBUS$1.000R$6.070R$5.8104,28%
iPhone 17 Pro de 256GBUS$1.100R$6.677R$6.3914,28%
iPhone 17 Pro Max de 256GBUS$1.200R$7.284R$6.9724,28%

A Revolut suporta remessas para centenas de regiões/países e em dezenas de moedas (mais de 70), permitindo dividir facilmente contas entre amigos — o que é uma solução bem interessante para quem planeja fazer uma viagem em conjunto.

Revolut

Os benefícios da Revolut para quem viaja, inclusive, podem começar antes mesmo do embarque. O plano de assinatura Metal fornece benefícios como serviços premium e dois acessos gratuitos a salas VIP e/ou acessos ilimitados com desconto.

Embora também conte com outros dois planos (o Plus e o Premium), vale recordar, a Revolut pode ser usada completamente de graça com a maioria dos seus recursos, como conta digital gratuita, cartão Standard de débito (virtual e físico), câmbio, etc.

Abra a sua conta e ganhe até R$100!

Se você ainda tem dúvidas de que a Revolut é uma das melhores opções do mercado quando falamos em contas digitais internacionais, aqui vai um bom incentivo para abrir sua conta agora: você pode ganhar uma boa graninha em sua primeira operação de câmbio na conta!

Se inscrevendo na Revolut por meio do nosso link, você ganhará 5% de cashback na sua primeira conversão do real para qualquer uma das mais de 30 moedas disponíveis no app — desde que ela seja feita em até 15 dias após a abertura da conta.

Se você converter R$500 para qualquer moeda, por exemplo, ganhará R$25 de cashback — que será depositado em sua conta em até 10 dias após a operação de câmbio. Ao converter R$2.000, por sua vez, você obterá o cashback de R$100.

Aproveite a promoção e economize ainda mais nas duas viagens!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo fruto de um acordo comercial com um anunciante, que não influenciou a nossa opinião. O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
