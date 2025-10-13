Economize em viagens e ganhe até R$100 com a Revolut!

Se você já acompanha o MacMagazine há um tempo, provavelmente deve conhecer a Revolut, que oferece uma conta digital internacional cujo objetivo é simplificar a vida das pessoas e permitir que elas façam o que precisam com seu dinheiro — sem limitações geográficas e com poucos toques/cliques.

Com esse caráter global, a Revolut se torna a opção perfeita para quem quer viajar pelo mundo sem se preocupar com dores de cabeça envolvendo conversões de taxas difíceis, etc. — tanto é que ela é a patrocinadora oficial do MM Tour XIII, que está rolando nesta semana!

Com contas em mais de 160 países (inclusive no Brasil, obviamente), a Revolut possui uma das taxas de câmbio mais competitivas do mercado (de apenas 0,6%, contra aproximadamente aproximadamente 5% dos bancos tradicionais) e permite fazer operações de câmbio 24 horas por dia (com uma cobrança adicional de 0,2% fora do horário comercial).

Aparelho Preço nos EUA (US$) Cartão internacional (preço em R$) Cartão Revolut (preço em R$) Economia iPhone 17 de 256GB US$800 R$4.856 R$4.648 4,28% iPhone Air de 256GB US$1.000 R$6.070 R$5.810 4,28% iPhone 17 Pro de 256GB US$1.100 R$6.677 R$6.391 4,28% iPhone 17 Pro Max de 256GB US$1.200 R$7.284 R$6.972 4,28%

A Revolut suporta remessas para centenas de regiões/países e em dezenas de moedas (mais de 70), permitindo dividir facilmente contas entre amigos — o que é uma solução bem interessante para quem planeja fazer uma viagem em conjunto.

Os benefícios da Revolut para quem viaja, inclusive, podem começar antes mesmo do embarque. O plano de assinatura Metal fornece benefícios como serviços premium e dois acessos gratuitos a salas VIP e/ou acessos ilimitados com desconto.

Embora também conte com outros dois planos (o Plus e o Premium), vale recordar, a Revolut pode ser usada completamente de graça com a maioria dos seus recursos, como conta digital gratuita, cartão Standard de débito (virtual e físico), câmbio, etc.

Abra a sua conta e ganhe até R$100!

Se você ainda tem dúvidas de que a Revolut é uma das melhores opções do mercado quando falamos em contas digitais internacionais, aqui vai um bom incentivo para abrir sua conta agora: você pode ganhar uma boa graninha em sua primeira operação de câmbio na conta!

Se inscrevendo na Revolut por meio do nosso link, você ganhará 5% de cashback na sua primeira conversão do real para qualquer uma das mais de 30 moedas disponíveis no app — desde que ela seja feita em até 15 dias após a abertura da conta.

Se você converter R$500 para qualquer moeda, por exemplo, ganhará R$25 de cashback — que será depositado em sua conta em até 10 dias após a operação de câmbio. Ao converter R$2.000, por sua vez, você obterá o cashback de R$100.

Aproveite a promoção e economize ainda mais nas duas viagens!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo fruto de um acordo comercial com um anunciante, que não influenciou a nossa opinião. O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.