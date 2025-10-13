Navegue

“F1 — O Filme” estará disponível no Apple TV em 12 de dezembro

Luiz Gustavo Ribeiro
13/10/2025 • 13:41
Divulgação/Apple

Lançado nos cinemas em junho passado, “F1 — O Filme” estará disponível em breve (e exclusivamente) no Apple TV, serviço de streaming da Maçã. Ele também estava disponível no app Apple TV (entenda a confusão) para compra e aluguel desde agosto.

Conforme anunciado hoje, o longa estrelado por Brad Pitt chegará ao serviço em 12 de dezembro.

YouTube video

Tem sido emocionante ver o público em todo o mundo acolher “F1 — O Filme” nos cinemas. Agora, estamos mais do que animados para levar esta emocionante viagem cinematográfica aos fãs de todo o mundo através do alcance global incomparável do Apple TV. A parceria com a Apple e a Fórmula 1 tem sido uma jornada incrível, e estamos orgulhosos de que ainda mais espectadores, de todos os cantos do mundo, possam vivenciar a ação e a paixão de tirar o fôlego que definem “F1 — O Filme”.

Jerry Bruckheimer, produtor de “F1 — O Filme”.

Estrelado também por Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia e Javier Bardem, o filme acompanha Sonny Hayes (Pitt) — o fenômeno mais promissor da Fórmula 1 na década de 1990 — até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. Trinta anos depois, ele é abordado por seu ex-companheiro de equipe Ruben Cervantes (Bardem), dono de uma equipe de Fórmula 1 em dificuldades que está à beira do colapso.

Ruben então convence Sonny a retornar à competição para uma última chance de salvar a equipe e se tornar o melhor do mundo. Ele pilotará ao lado de Joshua Pearce (Idris), o novato craque da equipe — mas o passado de Sonny o alcança e ele descobre que, na Fórmula 1, seu companheiro de equipe é seu adversário mais feroz — e o caminho para a redenção não é algo que se possa trilhar sozinho.

A produção foi filmada durante os fins de semana de Grande Prêmio, enquanto a equipe competia contra os titãs do esporte. O filme é produzido por Joseph Kosinski (que também dirige), Jerry Bruckheimer, Lewis Hamilton, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Chad Oman e Pitt.

O Apple TV está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
