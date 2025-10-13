Navegue

Leitura de 1 minuto

Folder Preview Pro adiciona recursos avançados ao Quick Look do macOS

Douglas Nascimento
13/10/2025 • 20:17

Há alguns meses, falamos sobre o Folder Preview, uma extensão a qual torna a Visualização Rápida (Quick Look) do Finder compatível com pastas e arquivos compactados.

Agora, o desenvolvedor responsável pelo app, Francis Fang, está lançando o Folder Preview Pro, que traz a mesma proposta do software anterior, mas com alguns bons recursos a mais.

Folder Preview Pro

Entre as novidades, estão as seguintes:

  • Abrir ou copiar arquivos direto da janela do Quick Look;
  • Exibir miniaturas de arquivos como imagens ou vídeos;
  • Visualizador de ícones;
  • Navegação por meio da barra de caminho.

Como o app conta com recursos que não são suportados com o sandbox, o Folder Preview Pro foi lançado como um app independente, o qual só pode ser baixado via site (e não pela Mac App Store).

Ele pode ser adquirido por uma compra única de US$10.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
