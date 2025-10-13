Google integra o modelo Nano Banana ao NotebookLM, Lens e Fotos

Em agosto, o Google apresentou o modelo de geração/edição de imagens Nano Banana, o qual estava disponível até então a partir do Gemini. Agora, a empresa está expandindo-o para mais plataformas, incluindo o Google Lens, o NotebookLM e, em breve, o Google Fotos.

No NotebookLM, o Nano Banana torna os Resumos em Vídeo (Video Overviews) ainda mais úteis, incluindo seis novos estilos (como aquarela e anime), ilustrações contextuais com base em suas fontes e um novo formato, chamado Brief, para quando você precisa apenas de insights rápidos.

No Lens, você pode tirar uma foto ou selecionar uma da sua galeria e transformá-la instantaneamente com a ajuda da IA.

Ainda na Busca, o Google anunciou atualizações na forma como os anúncios são exibidos. Mais precisamente, ele agora serão agrupados com um único rótulo “Resultados patrocinados”.

Esse novo rótulo, maior, permanece visível enquanto as pessoas rolam a página, deixando claro quais resultados são patrocinados. Também foi adicionado um novo controle “Ocultar resultados patrocinados”, que permite ocultar anúncios de texto com um único clique, caso você queira se concentrar apenas em resultados orgânicos.

O novo rótulo também se aplica a outros blocos de anúncios na página de resultados da pesquisa, como os anúncios do Shopping. Segundo o Google, essas mudanças estão sendo implementadas globalmente para computadores e dispositivos móveis.