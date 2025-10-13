Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Google integra o modelo Nano Banana ao NotebookLM, Lens e Fotos

Luiz Gustavo Ribeiro
13/10/2025 • 15:37
ID 402199767 © Rokas Tenys | Dreamstime.com
Modelo Nano Banana do Googlee Gemini

Em agosto, o Google apresentou o modelo de geração/edição de imagens Nano Banana, o qual estava disponível até então a partir do Gemini. Agora, a empresa está expandindo-o para mais plataformas, incluindo o Google Lens, o NotebookLM e, em breve, o Google Fotos.

Publicidade

No NotebookLM, o Nano Banana torna os Resumos em Vídeo (Video Overviews) ainda mais úteis, incluindo seis novos estilos (como aquarela e anime), ilustrações contextuais com base em suas fontes e um novo formato, chamado Brief, para quando você precisa apenas de insights rápidos.

YouTube video

No Lens, você pode tirar uma foto ou selecionar uma da sua galeria e transformá-la instantaneamente com a ajuda da IA.

Ainda na Busca, o Google anunciou atualizações na forma como os anúncios são exibidos. Mais precisamente, ele agora serão agrupados com um único rótulo “Resultados patrocinados”.

Publicidade

Esse novo rótulo, maior, permanece visível enquanto as pessoas rolam a página, deixando claro quais resultados são patrocinados. Também foi adicionado um novo controle “Ocultar resultados patrocinados”, que permite ocultar anúncios de texto com um único clique, caso você queira se concentrar apenas em resultados orgânicos.

O novo rótulo também se aplica a outros blocos de anúncios na página de resultados da pesquisa, como os anúncios do Shopping. Segundo o Google, essas mudanças estão sendo implementadas globalmente para computadores e dispositivos móveis.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Apple libera terceiras betas do iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1
Posts relacionados