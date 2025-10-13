Queda no preço de dobradiça poderá deixar “iPhone Fold” menos caro

De acordo com informações do analista Ming-Chi Kuo, a Apple pagará menos que o inicialmente esperado pela dobradiça que estará presente no seu primeiro iPhone dobrável, previsto para ser lançado pela empresa no segundo semestre do ano que vem.

Segundo a publicação, o preço médio do componente deverá cair para cerca de US$70–80 quando estiver na fase de produção em massa — um valor significativamente menor que a expectativa anterior do mercado, que era de US$100–120 (ou mais).

Essa redução acentuada nos preços permitirá que a Apple reduza os custos na produção aparelho e aumente suas margens de lucro — ou simplesmente diminua o preço do dispositivo final para ajudar a garantir uma melhor participação no mercado de dobráveis.

Kuo também afirma que a queda no preço da dobradiça é resultado principalmente da otimização do design da estrutura de montagem do produto e do envolvimento da Foxconn, que formou uma joint venture com a Shin Zu Shing (SZS) para fabricar o futuro componente.

A publicação ainda afirma que o potencial surgimento da Luxshare como fornecedora poderá implicar em uma queda ainda maior nos preços das dobradiças, que vêm sendo as protagonistas de um novo campo de disputa para diversas montadoras.